أخبار التوك شو| حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر .. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم.. وزير التموين: أسعار اللحوم السودانية لن ترتفع ولدينا احتياطي

أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قال ياسر سيد أحمد محام بالنقض ، إنه صدر الحكم حضوريا على مودة الأدهم و كل من حضروا معها 6 سنوات و غيابيا على حنين حسام بـ 10 سنوات.

وأضاف " أحمد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أنه من المتبع أن الشخص الذي حكم عليه حضوريا من الممكن أن يستأنف في الحكم خلال 60 يوما منذ صدور الحكم لكي يطعن على الحكم.

وأشار إلى أن الطعن على الحكم ليس له علاقة بموضوع الحكم و لكن يتعلق فقط الاستئناف على مدة الحكم، موضحا أن رئيس المحكمة أعطى مقدمة للحكم قبل أن يصدر الحكم نفسه.

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، إن الفيروسات لديها قابلية كبيرة للتحور، موضحًا أن شكل الفيروس به "شوك"، وهى من تجعلها تتحور.



وأضاف مستشار الرئيس للصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أن هناك دول تعاني حتى الآن من إصابات فيروس كورونا.



ولفت مستشار الرئيس للصحة إلى أن كل دولة تتعامل مع الفيروس بـ طريقتها، كاشفا أن لقاحات كورونا تواجه الفيروس، وستقضي عليها.

سفير المملكة بالقاهرة: تطور الشخصية السعودية.. ولم نشعر بالغربة في مصر



قال أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة، إن المملكة العربية السعودية تشهد تطويرا في الشخصية السعودية مع الاحتفاظ بالمبادئ الثابتة.

وأضاف أسامة نقلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "،: "العصر يشهد متغيرات كثيرة تستوجب تطور المجتمع حتى يستطيع أن يواكب المتغيرات الدولية المتسارعة".

وتابع أسامة نقلي:" المملكة العربية السعودية اليوم تشهد رؤية طموحة جدا ولها أهداف وطريق واضح نحو المستقبل وتلك الرؤية تستند إلى ثروات ما فوق الأرض بعدما كانت تعتمد على ثروات ما تحت الأرض، وثروات ما فوق الأرض كبيرة وواعدة جدا واهم هذه الثورات هي الثروة البشرية".



قال على المصيلحي، وزير التموين، إن الرئيس السيسي يتابع عن كثب كافة القضايا التي تخص المواطن، وفي الاجتماع مع الرئيس تم التطرق للحديث عن ما تم في موسم القمح، مضيفا:" اقتربنا من الوصول لـ 3.6 مليون طن من القمح وهذا يوفر احتياطي استراتيجي بـ 6.5 شهر استهلاك وهذا رقم لم يحدث من قبل".

وأضاف علي المصيلحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "،:" نعمل على إتاحة السلع الاساسية مما يسهم في عدم تحرك الأسعار السلع في السوق ".

أحمد موسى يشن هجوما على إثيوبيا: مصير 150 مليون مصري وسوداني لن يتحكم فيه أحد



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تطورًا وتحولًا كبيرًا من قبل السودان في أزمة سد النهضة، في ظل اقتراب موعد الملء الثاني الذي أعلنته أديس أبابا.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السودان يطالب مجلس الأمن بإيجاد وساطة جديدة في أزمة سد النهضة، وذلك بعد فشل الوساطة الأفريقية.

ولفت إلى أن طلب السودان هذا يعني أنه تم نقل الملف مجددًا بطريقة أخرى وقوة أكبر إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هناك تفاهمًا في طريقة تحرك مصر والسودان في هذه الأزمة.

مفاجأة عن سد النهضة.. عباس شراقي: إثيوبيا لم تركب التوربينات حتى الآن



قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه تم الاتفاق في السابق على عدم اتخاذ قرار أحادي في ملف سد النهضة، مشيرا الي أن امكانيات الاتحاد الافريقي متواضعة ولن يستطيع حل أزمة سد النهضة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان الاتحاد الافريقي منظمة ناشئة ولا تستطيع حل مشكلات مثل ليبيا و إقليم تيجراي وغيرهما من المشكلات التي تواجه القارة؛ مرددا: « الاتحاد الافريقي لم يأت بجديد في ملف سد النهضة».



بعد حكم الإعدام لزوجها.. والد شهيدة الشرف يوجه الشكر للقضاء



أكد عادل حسن، والد شهيدة الشرف بالمنصورة، أن حكم القاضي اليوم على قاتل ابنته والمعروفة بـ"شهيدة الشرف" في الدقهلية بالإعدام خفف على أهلها وطمئن قلوبهم بوجود قضاء عادل في مصر.

ووجه عادل حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلاميين كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،الشكر للقضاء المصري الذي أعاد حق أبنته إيمان بعد إعتداء زوجها الخائن عليها وقتلها.

متحدث الكهرباء: غرامة 100ألف جنيه وحبس 6 أشهر عقوبة سرقة التيار الكهربائي



قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن سرقة التيار الكهربائي من التحديات التي تقابلها الوزارة، وتقوم بتوجيهها بأكثر من آلية.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك جزءا خاصا بما يعرف بـ مخالفة شروط التعاقد، لافتاً إلى أن هناك مباني تأخذ تيار كهربائي بطريقة غير قانونية، وهو مجرم قانونيا.



للصبر حدود.. أحمد موسى: إثيوبيا تتعامل مع أزمة السد بمنتهي العنجهية والتكبر



قال الإعلامي أحمد موسى، ان كل البدائل متاحة للتعامل مع سد الخراب الإثيوبي، موضحا أن اللجوء إلى مجلس الأمن من قبل مصر والسودان ومطالبته بالتدخل يعتبر التحرك قبل الأخير.



وأشار موسى إلى أن هناك تنسيقا مصريا سودانيا في ملف سد النهضة، موضحا أن السودان طالبت مجلس الأمن بتحديد جلسة عاجلة لبحث أزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الافريقي.



أحمد موسى: مرتزقة تركيا تمثل تهديدًا على الشعب الليبي



قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ الحكومة الليبية الحالية هي صاحبة القرار في إعادة الاستقرار للدولة، وليس لأي دولة أخرى أن تقحم نفسها في ذلك خصوصًا تركيا؛ موضحا ، أن تركيا لم تقدم أي دعم للقضية الليبية إلا بعض الأكاذيب التي تحاول تصديرها للعالم.

وأشار خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد، أن مرتزقة تركيا تمثل تهديدًا على الشعب الليبي، وعلى أنقرة سحبها فورًا.

وأكد موسى أن ليبيا أمن قومي لمصر ويجب طرد المرتزقة من أراضيها ويوجد 20 ألف إرهابي في ليبيا وفقا لتقرير الأمم المتحدة .