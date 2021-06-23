تفاصيل توقيع خصم على الموظفين الممتنعين من تلقي لقاح كورونا بالوادي الجديد

كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تفاصيل قرار الخصم للموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح فيروس كورونا .

وقال محمد الزملوط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" محافظة الوادي الجديد تعتبر المحافظة الأقل في إصابات كورونا بسبب اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية "، مضيفا:" الوادي الجديد تسجل اليوم 3 إصابات فقط بـ كورونا ".

وتاع محمد الزملوط :" من واجبي اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبالتالي قررنا في المحافظة توقيع خصم على من يمتنع من الموظفين عن الحصول على لقاح كورونا ".

ولفت محمد الزملوط:" المحافظة بها 40 ألف موظف وبالتالي قررنا توقيع خصم على الممتنعين عن تلقي اللقاح، وحتى الآن وصلنا لتطعيم 15 ألف مواطن داخل المحافظة".

وقرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الثلاثاء، معاقبة الموظف الذي لم يتلق لقاح كورونا، إلا من لديه موانع طبية بشهادة معتمدة من الجهات المختصة.

وقال الزملوط، خلال رئاسته للمجلس التنفيذي للمحافظة، أمس الثلاثاء، إنه سيتم اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، خصم الأجور الإضافية الخاصة بأيام العطلات الجمعة، السبت وأي أجر إضافي للموظف مثل الراحات في حال امتناعه عن تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك حماية للموظف العام والمواطنين الذين يتعاملون معه.

وأضاف أن القرار بهدف الحفاظ على صحة المواطن والموظف والأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة، في ظل حرص الدولة على توفير اللقاح مجانا لجميع المواطنين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي ذات السياق أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الثلاثاء، عن عقوبات رصد أية زراعات أرز بالغمر بالمحافظة.

وأكد الزملوط، خلال ترأسه المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء، قطع مياه الري عن قطعة الأرض التي ستزرع أرزًا بالغمر كمرحلة أولى وفي حال عدم استجابة المزارع سيجري قطع مياه الري من البئر الجوفي عن المساحة كلها التي يرويها البئر، مع معاقبة 3 مسئولين وهم مسئول الري ورئيس القرية ورئيس الجمعية الزراعية بالقرية التي سيجري رصد زراعة أرز بالغمر بها.

وأضاف المحافظ، أن وكيل وزارة الزراعة تقدم بمقترح برش مبيد حشائش على زراعات الأرز بالغمر، خلال جلسة المجلس التنفيذي، وتقرر العمل بهذا المقترح على أن تتحمل المحافظة تكاليف أعمال الرش وقيمة المبيد.