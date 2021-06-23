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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زكي فطين عبد الوهاب: خضعت لـ 6 جلسات علاج كيماوي

الفنان زكي فطين عبدالوهاب
الفنان زكي فطين عبدالوهاب

عبر الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن سعادته بالاتصالات التي تلقاها من عدد كبير من الجمهور للاطمئنان على صحته، مؤكدا أنه اكتشف إصابته بسرطان في المخ بالمرحلة الرابعة مؤخرًا.
 

وأضاف، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أنه خضع لجلسات علاج كيماوي، متابعا أنها 6 جلسات ومن المقرر أن يخضع لرنين مغناطيسي لمعرفة نتيجة العلاج.

 

وتابع الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أنه سيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان على الرئة وذلك لأنه كان مصابًا بسرطان الرئة قبل ذلك.

سرطان الرئة برنامج التاسعة زكى فطين عبد الوهاب الفنان زكي فطين عبدالوهاب سرطان بالمخ

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