بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة بأسوان

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة أجرة ربع نقل "كبود" في ترعة، بمنطقة الحاجر، بمركز إدفو، شمال أسوان.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا، يفيد بوقوع حادث على طريق الحاجر بمركز إدفو شمال أسوان بعد انقلاب سيارة أجرة على متنها 4 أشخاص، نجوا من الموت؛ بعد أن تم انتشالهم قبل الغرق في الترعة.

اقرأ أيضاً:

وتبين أن المصابين هم: “نجلاء.ع" 13 سنة، و"محمد. ع" 28 سنة، و“علي. م” 5 سنوات، و”أيمن. م" 3 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية.