نظام iOS 15 يجعل من المستحيل سرقة هواتف الآيفون لهذه الأسباب

تتميز شركة آبل الأمريكية بأنها من أكثر الشركات التي تقوم بتأمين مستخدميها والحفاظ على خصوصية بياناتهم، ولكن كانت الميزة الأبرز والأكثر أهمية لكل مستخدمي هواتف آيفون والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل الشركة هي ميزة الحفاظ على الهواتف وجعل سرقتها أمرا مستحيلا ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 15 .

ومن المعروف أن شركة آبل توفر ميزة Find My لهواتف آيفون وباقي أجهزتها من خلال مساعدة المستخدمين على تحديد هواتفهم الضائعة أو المفقودة، ولكن التحديث الذي أجرته آبل في ميزة Find My ، والذي أعلنت عنه منذ أسابيع قليلة في مؤتمرها للمطورين ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 15 ، يجعل منها ميزة تاريخية في الحفاظ على هواتف آيفون من السرقة.

كيف تعمل ميزة Find My عند سرقة هواتف آيفون؟

وبحسب موقع 9to5Mac فإن ميزة Find My من آبل أصبحت تستطيع تحديد مكان هواتف آيفون حتى إذا تم إيقاف هذه الهواتف أو تم إعادة ضبط المصنع لها، وهو أمرا كان يعتبره البعض ثغرة عند القيام بسرقة الهواتف.



مع تحديث iOS 15 ، لن يتم إغلاق هاتفك "المغلق" بالكامل بل سيظل في حالة طاقة منخفضة لبضع ساعات أخرى على الأقل، حيث ستعمل هواتف آيفون الخاصة بك مثل أجهزة التتبع AirTag وسيسمح لأي جهاز iOS قريب بالتقاط إشارة Bluetooth وإرسال موقعها مرة أخرى .

وتقول شركة آبل إن تتبع الموقع سيعمل حتى إذا تمت إعادة ضبط الهاتف على إعدادات المصنع مع تمكين قفل التنشيط، لذلك ، إذا تمت إعادة ضبط المصنع لهاتفك المسروق ، فلا يزال بإمكانك العثور عليه.



ويمكن تحديد موقع أجهزتك وهواتف آيفون باستخدام شبكة Find My ، حتى بعد إيقاف تشغيلها، يمكن أن يساعدك ذلك في تحديد موقع الجهاز أو الهاتف المفقود الذي كانت طاقة بطاريته منخفضة أو ربما تم إيقاف تشغيله بواسطة لص



وإذا كنت تفضل عدم توفر هذه ميزة Find My وتفضل إيقاف تشغيل هاتفك الآيفون ، فستتمكن من القيام من إيقافها في الإعدادات ، كما يمكنك تعطيل وضع Find My ذو الطاقة المنخفضة بمجرد نظام التشغيل iOS 15 في هاتفك.