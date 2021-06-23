جامعة العريش تنظم قوافل الإصحاح البيئي لخدمة أهالي حي السكاسكة

نفذت جامعة العريش قوافل الإصحاح البيئي لحي السكاسكة التابع لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. ، وضمت قافلة الإصحاح تخصصات (طب بشري - طب بيطري - إرشاد زراعي - تثقيف الصحي) لخدمة الأهالي بحي السكاسكة بالعريش للمرة الثانية.

وأعلن الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس الجامعة، أن خطة قوافل الإصحاح البيئي،تشمل مجالات الطب البشري، والبيطري، والإرشاد الزراعي، والتثقيف الصحي على مستوي قري ومدن شمال سيناء، مؤكدًا على استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قري ومدن إقليم سيناء وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



400 مريض :

ففي مجال الطب البشري تم توقيع الكشف علي أكثر من (400) مريض في أكثر من تخصص وتم صرف الأدوية المطلوبة لكل مريض حسب الحاجة والتخصص بمختلف أنواعها، وتحويل بعض الحالات التي تستدعى تدخل جراحي أو أشعه إلى مستشفى العريش العام.



وفى مجال الطب البيطري تم الكشف على بعض الحيوانات والطيور وتقديم العلاجات التطعيمات المجانية لأهالي القرية.

كما قام المتخصصون بكلية العلوم الزراعية البيئية بزيارة حقول الزراعات المختلفة للمزارعين بالقرية وتقديم العديد من الإرشادات في مجال مكافحة الأمراض النباتية وتقديم بعض المبيدات المجانية.



كما قام المتخصصون بكليتي التربية والآداب بعمل العديد من الندوات التثقيفية لأهالي القرية وتقديم بعض الهدايا العينية للأطفال.

