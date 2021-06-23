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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة شخص داخل إحدى الشقق بمحافظة الدقهلية

جثة - أرشفية
جثة - أرشفية

عثر أهالى عزبة الدنك التابعة لقرية الكرما الجديدة دائرة مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية على جثة داخل إحدى الشقق. 

 

وتلقت مديرية  أمن الدقهلية إخطاراً من مركز دكرنس يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة عن بلاغ بعض الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل الكائنة بعزبة "الدنك - التابعة لقرية الكرما الجديدة" دائرة المركز بمحافظة الدقهلية. 


وبانتقال الضباط والفحص تم التقابـل مـع المُبلغ زوج شقيقته ويدعى عبد الله ا.م " دائرة المركز  
تبين أن المتوفى محمد .ع م  51 عامًا عامل، ومقيم بذات العنوان بأرضية الصالة فى حالة انتفاخ يرتدي ملابسه كاملة، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة . 
 

وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وبجواره متعلقاته الشخصية.. وبسؤال شقيق المتوفى ، ومقيم قرية "ميت الخولي" دائرة المركز التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية. 
 

قرّر بأن شقيقه يقيم بمفرده ويعاني من أمراض مزمنة  صدر وقلب" ويتردّد على المستشفيات للعلاج 
ولم يتهم أحدًا ولا يشتبه في وفاته جنائيًا .


ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة جلطة بالقلب .. ولا توجد شبهة جنائية . 


تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٨٤٦ /٢٠٢١ إدارى مركز دكرنس، وجار العرض علي النيابة العامة .

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