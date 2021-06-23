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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح حسين لـ جمهوره : وإيه يعدل المزاج غير فنجان قهوة مظبوط

سامح حسين
سامح حسين

شارك سامح حسين  متابعيه بصورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام». 

 

وعلق سامح حسين قائلاً: “وإيه يعدل المزاج غير فنجان قهوة مظبوط ".

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين السينمائية، كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.

 

ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم” سامح حسين ، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

 

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي”.

سامح حسين أحمد حلاوة الفنان سامح حسين تامر بسيوني عيش حياتك سامية الطرابلسي

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