رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد ابنيه التوأم.. شاهد

احتفل الفنان رامى صبرى بعيد ميلاد ابنيه التوأم، حيث نشر صورتين تجمعه بهما، وذلك من خلال حسابه الشخصي بتطبيق التواصل للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق عليها “Happy birthday to my beautiful twins”.

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يذكر أن الفنان رامي صبري تفاعل مع جمهوره، ونشر مقطع من أغنيته “عيونه لما قابلوني” من خلال حسابه على إنستجرام.

وكتب صبري معلقا من خلال الأغنية :"حبيبي عمري أحلى بيه... بلاقي راحتي بين ايديه... ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه".

و أكد المطرب رامي صبري، أنه امتنع عن الغناء فى حفلة بسبب شكل "البوستر الدعائي" ، حيث إن صورة النجم تامر حسني كانت أكبر من كل المطربين الآخرين.

وأشار رامى صبري، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الملحن تامر حسين أخطأ فى حقه، لكنه الآن صديق وحبيب له، مشددًا على أن هناك من يصدر فكرة أنه شخص صاحب مشاكل حتى لا يحبه الجمهور، معقبًا: "أنا مش بتاع مشاكل وفي حالي".

وتحدث رامي صبري، عن أن شركة "عالم الفن" أضافت له الكثير في عالم الغناء، كما أنهم نفذوا العقد المكتوب بشكل جيد، لافتا إلى أنه استبعد من تقديم برنامج "صولا" ليس بسبب طارق العريان وهو صاحب فكرة البرنامج، كما أنه غنى مع المطربة أصالة في فترة بداية حياته الغنائية، مشيرًا إلى أن طارق العريان كان سبب في الغناء الثنائي مع أصالة.

وكشف المطرب رامي صبري، عن انتمائه الكروي وأنه مشجع لنادي الزمالك،: "إن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا "نمبر 1" في الكرة، و"مش بخاف أني أكشف عن تشجيعي لنادي الزمالك"، مشيرا إلى أنه خرج ذات مرة بتصريح عن تنازله عن تشجيع الزمالك، وعقب: "اتجننت في الفترة دي".