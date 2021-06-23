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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيجو: فريق سلة الزمالك لم يكن موفقا في مباراته الأولى أمام الاتحاد

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد فى السلة

قال مصطفى كيجو، لاعب سلة نادي الزمالك، إن الفريق لم يكن موفقا في المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري.

وأضاف مصطفى كيجو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الخسارة من الاتحاد السكندري في المباراة الأولى، منحنا دفعة قوية في المواجهة الثانية، لم نكن موفقين فيها، ولكننا عالجنا الأخطاء التي وقعنا فيها".

الفائز الأوفر حظا في حصد اللقب 

وتابع:"الفريق الفائز في المواجهة المقبلة، التي ستقام يوم الخميس، سيصبح المرشح الأوفر حظا للتتويج بدوري السوبر للمحترفين، لكن متقدرش تتوقع مين هيكسب الدوري".

وأكمل:" نحن نواجه منافسا عنيدا، الاتحاد السكندري يمتلك لاعبين مميزين، وجهاز فني جيد جدا، لكننا سنقاتل للتتويج بالدوري".

واختتم :"سندرس أخطائنا في مباراة اليوم، صعب أن تخسر مباراتين متتاليتين، وأتوقع أننا سنصل للمباراة الخامسة".

مصطفى كيجو الزمالك الاتحاد السكندري دورى السوبر للمحترفين هاني حتحوت

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