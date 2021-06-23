حتحوت يكشف خريطة تعاقدات الأهلي للموسم الجديد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن خريطة تعاقدات الأهلي للموسم الجديد تتراوح بين 3 إلى 6 لاعبين جدد، بينهم الصفقات العائدة من جديد.



وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن موقف الأهلي من التعاقد مع لاعبين أجانب بشكل رسمي، بعيدا عن صفقة سفيان رحيمي سيتوقف على موقف موسيماني من الأجانب والذي يحسمه بشكل رسمي عقب مباراة الترجي التونسي.

وأوضح حتحوت، إن الأهلي تعاقد مع سفيان رحيمي، وحصل على توقيعه وتبقى المفاوضات المالية مع الرجاء المغربي، والتي باتت محل نجاح على عكس أي اعتراضات إسلامية، مستطردا: "سفيان رحيمي لاعبا في الأهلي بنسبة 99% والـ 1% يتوقف فقط على تراجع الرجاء عن الصفقة، حيث يرغب النادي المغربي، في التأجيل الشامل للإعلان عن الصفقة لتركيز اللاعب في الكونفيدرالية".

موقف حمدي الهوني

وتابع: "الليبي حمدو الهوني موقفه تراجع نسبيا بسبب تعثر التفاوض بين الأهلي الترجي، حيث يرغب النادي التونسي في ضم جونيور آجاي لكن الصفقة متعثرة بسبب مغالاة آجاي المالية".

وأتم :" الأهلي سيوافق على بيع المالي أليو ديانج، في حال تلقيه عرض أوروبي يصل لـ 10 ملايين دولار ".

