هيئة الدواء تزف بشرى سارة لـ مرضى ضمور العضلات

قال الدكتور محمود ياسين المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، إن مرض ضمور العضلات الشوكي هو من الأمراض المستعصية، ويأتي ضمور العضلات بدرجات مختلفة، منوها بأنه فى السابق لم يكن هناك اكتشاف علاج مناسب له.

وأضاف "ياسين" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن مرض ضمور العضلات يصيب بنسبة كبيرة جدا الأطفال الذين هم فى مقتبل العمر، والذين يعانون كثيرا بسبب هذا المرض ويعيشون حياة صعبة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه بعد ظهور الأدوية المعالجة للمرض؛ هناك أمل كبير فى شفاء المرضى من معاناتهم، مشيرا إلى أن أحد الأدوية التى تم تسجيلها يحتوى على مادة فعالة لها دور كبير فى تنشيط الخلايا المسئولة عن الشحنات التي تصل للعضلات و تسبب لها ضمور.

وأكد أن العلاج الذى اكتُشف سيحمى الخلايا من الدخول فى مراحل الضمور فضلا عن محافظتها على نشاط العضلات عن طريق شحنات تصل للعضلات، وعدم حدوث ضمور بها كما كان فى السابق.

وتابع: "أنه بعد تسجيل الدواء ودخوله مصر وتداوله؛ ستكون هناك سهولة في توفيره من قبل الشركات المنتجة".



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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، إن الفيروسات لديها قابلية كبيرة للتحور، موضحًا أن شكل الفيروس به "شوك"، وهى من تجعلها تتحور.



وأضاف مستشار الرئيس للصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أن هناك دول تعاني حتى الآن من إصابات فيروس كورونا.



ولفت مستشار الرئيس للصحة إلى أن كل دولة تتعامل مع الفيروس بـ طريقتها، كاشفا أن لقاحات كورونا تواجه الفيروس، وستقضي عليها.



وأشار تاج الدين، إلى أنه حتى هذه اللحظة لن تظهر سلالات جديدة من سلالات كورونا بمصر، وأنه لحظة انتشار سلالة جديدة فى الهند تم اتخاذ الإجراءات السريع وكشف أن هناك إجراءات تتم مع القادمين من الدول الخارجية لمصر.