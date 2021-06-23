حتحوت: تصريحات عمرو الدردير لا تحتمل التأويل

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن التصريحات التي خرج بها عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حول مظلومية النادي الأبيض، لا تحتمل التأويل.

وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن تصريحات عمرو الدردير؛ تسببت في موجة غضب زملكاوية عبر السوشيال ميديا.

وأوضح هاني حتحوت، إن الاستراتيجية التي يتحدث عنها عمرو الدردير، تعمل بها الكثير من الأندية حول العالم للحصول على حقوقها، مشددا على أن تصريحات عمرو الدردير لا تعني أن الزمالك يُجامل أو لا يتعرض للظلم.

وفى سياق متصل تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى ربع نهائي المسابقة .

المباراة أقيمت على استاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لمواجهة أسوان فى نصف نهائي كأس مصر .

ملخص اللقاء

بدأ الزمالك المباراة بشراسة هجومية وكاد أن يسجل بعد عرضية متقنة من يوسف أوباما حولها أشرف بنشرقي بتسديدة قوية لكنها علت عارضة المقاصة بقليل.

وفي الدقيقة 20 تكررت المحاولات البيضاء بصورة أكثر جدية بعد كرة وصلت أشرف بنشرقي في مواجهة المرمى تحت ضغط دفاعي ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وأهدر المقاصة فرصة الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد تمريرة خلف دفاع الزمالك وصلت إلى أحمد عادل في موقف انفراد تام لكنه أطاح بها بتسديدة قوية فوق عارضة جنش.

الزمالك نجح في التقدم في الدقيقة 57 بعرضية من عبد الشافي إلى سيف الدين الجزيري ليحولها بتمريرة حريرية بالصدر إلى أوباما الذي أطلق قذيفة عانقت الشباك.

الهدف الثاني جاء في الدقيقة 61 بعد عرضية متقنة من محمد عبد الشافي حولها يوسف أوباما برأسية رائعة إلى شباك المقاصة ليحتفل الأبيض بمضاعفة تقدمه.

وحاول المقاصة الرد في الدقيقة 70 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر للحارس بقليل لتضيع فرصة تقليص الفارق.