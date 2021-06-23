رئيس الهيئة العامة للكتاب: 100 ألف حدًا أقصى لزوار معرض الكتاب يوميًا

معرض الكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب كان عليه إقبال كبير بنسبة تصل من 200 ألف شخص إلى 550 ألفًا والذى ساهم فى وجود تزاحم يومى في الدورات السابقة، لذلك تم عمل سيطرة على هذا التزاحم في هذه الدورة بسبب جائحة كورونا.

أضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أنهم واجهوا تحديات كبيرة فى ظل إنتشار جائحة كورونا وكانت فى مقدمتها التحكم فى زيادة أعداد المقبلين على المعرض .

أوضح الدكتور هيثم الحاج على، أن الحجز أصبح متاحًا على الموقع الخاص بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وليس ورقياً، منوهًا إلى أن الدخول للمعرض سيكون بأسبقية الحجز على الموقع .

أكد رئيس الهيئة العامة للكتاب أن السعة اليومية ستصل إلى 100 ألف زائر، مشيرًا إلى أنه خلال الـ 8 ساعات الماضية وصلت نسبة تسجيل المواطنين إلى 27 ألفًا.



و تابع: "أنه فى السنوات السابقة كانت هناك خريطة نقل واضحة و سلسلة جدا بالنسبة للمواطنين لنقلهم إلى معرض الكتاب الدولى ساهمت فى ذلك محافظة القاهرة بتوفير 7 خطوط نقل مخصصة للمعرض من كبرى الميادين فى القاهرة إلى المعرض وصولا إلى المعرض مباشرة".



وقد قال الدكتور شوكت المصري مدير الانشطة الثقافية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إن المعرض سيتم افتتاحه يوم 30-6 من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الافتتاح للجمهور من يوم 1- 7 و حتى 15-7.



وأضاف، أن المعرض سيكون من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء.



وأشار إلى أن هناك استعداد تام لهذه الدورة، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة، مؤكدًا أن الموعد الذى كان سيعقد فيها شهر ينار، وكشف أن المعرض تم قبل عيد الأضحى، وقبل الدورة المقبلة التى ستكون فى يناير المقبل.



ولفت إلى أن المعرض فى كل عام ستمر لـ 11 يوم، ولكن هذه الدورة سيكون 15 يومًا، وسيكون هناك ساعات إضافية عن السنوات الماضية.

وأوضح أن هناك إجراءات احترازية بسبب كورونا، وسيكون هناك زيادة فى مساحات الممرات دون التأثير على الناشرين.



وكشف أن المواطن من الممكن أن يحجز بـ البطاقة او برقم الموبايل، وكشف أن جميع الحجوزات بالمجان، وأن عدد الزوار فى اليوم متواقع أن يصل لـ 100 ألف فى اليوم، و أن هناك 25 دولة مشاركة فى المعرض، 1200 ناشر.

