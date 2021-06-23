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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخبار النجوم

فيلم أذربيجاني يحصد جائزة «الفيبريسي» بـ مهرجان الإسماعيلية السينمائي

عندما ينمو البرسيمونز
"عندما ينمو البرسيمونز" يحصد جائزة الفيبريسي بالإسماعيلية

منح أعضاء لجنة تحكيم النقاد الدولية لـ مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 22 والتى تضم كلاً من الناقدة المصرية مروة ابوعيش والناقد السورية لمى طيارة والناقد الإيطالى ماسيمو ليكى؛ جائزة الفيبريسي  للفيلم الأذربيجاني "عندما ينمو البرسيمونز" للمخرج هلال بيدروف.

 

وأقيم حفل ختام المهرجان مساء أمس الثلاثاء، علي ضفاف قناة السويس، بحضور كل من اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، اللواء مجدي العناني السكرتير العام للمحافظة، النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، نواب البرلمان أحمد عثمان وسامي سليم وآمال رزق الله، نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، اللواء وائل حمزة رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية.

 

بدأ الحفل بتقديم أغنية "أكيد راجعين"، غناء المطربة أسما الازرق، كلمات أحمد راؤول، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركي، استعراضات مصطفى حجاج، الحفل من إخراج الفنان هشام عطوة.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وأقيمت دورتة الـ  22 هذا العام في الفترة من 16 وحتي 22 يونيو الجارى برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

 

افتتاح مهرجان الإسماعيلية 

وشهد حضور افتتاح المهرجان الذي أقيم على الشاطئ لأول مرة، العديد من الشخصيات السينمائية والفنية داخل مصر والوطن العربى وجماهير محافظة الإسماعيلية والتزام  الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة جميع المشاركين بالمهرجان .

وفي كلمتها،  تقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالشكر للقيادة السياسية وكل من ساهم فى خروج الدورة 22 من عمر المهرجان للنور، وأثنت عبد الدايم على إدارة المهرجان التى نجحت خلال فترة قصيرة من صدور قرار عودة النشاط على إنجاز المهمة وإقامة الفعاليات.

وقالت إن مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة يعلن أن الأفلام القصيرة رحلة لكشف الحقائق وطرح القضايا للتغلب عليها، مشيرة إلي فخر مصر بأن تكون روسيا ضيف شرف لإقامة المهرجان .

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