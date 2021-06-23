كارتيرون: مستاء مما يشاع على السوشيال.. ولن ننظر لنتائج الأهلي في الدوري

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، استياءه من الأخبار والشائعات التي تتناقلها منصات التواصل الاجتماعي حول لاعبي فريقه، أو الصفقات المحتملة.

وقال كارتيرون، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، عن الصفقات المحتملة لفريقه: "كل ما يقال في السوشيال ميديا يضحكني، إدارة الزمالك تعمل في سرية ولن تعلن عن أي صفقة قبل حدوثها".

وأضاف باتريس: "لم يعلم أحد بمفاوضات تجديد عقد الونش سوى بعد الإعلان عن التجديد، هذه هي طريقة إدارة الزمالك الآن، ولذلك سيتم الإعلان عن أي شيء بعد إتمامه".

وتابع كارتيرون: "أعمل مع الفريق منذ 3 أشهر، وثمار العمل بدأت تظهر الآن، سعيد بالأداء أمام المقاصة، رغم معرفتي بوجود أخطاء، لكن في النهاية أشعر بالرضا".

لقطة إمام عاشور

وعن لقطة عناقه مع إمام عاشور لاعب الفريق قال باتريس: "اللاعب يعاني من الضغوط بعد رحيل فرجاني ساسي، وهو ما زال لاعباً صغيراً، أثر الأداء عليه في الشوط الأول لكن تغير الأمر في الشوط الثاني، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا".

وأردف كارتيرون :"هدفنا الفوز ببطولة كأس مصر، بالإضافة إلى الانتصار في كل المباريات المتبقية في الدوري، لأنه عندما يعود الأهلي للدوري لن ننظر إلى نتائجه وسنركز فقط على الفوز".

وأتم كارتيرون :"أترك الإعلان عن الصفقات وتجديد عقود اللاعبين لرئيس النادي، أشعر بسعادة وراحة في نادي الزمالك، وأسعى للفوز بالألقاب مع الفريق".