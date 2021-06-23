عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون: مستاء مما يشاع على السوشيال.. ولن ننظر لنتائج الأهلي في الدوري

كارتيرون
كارتيرون

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، استياءه من الأخبار والشائعات التي تتناقلها منصات التواصل الاجتماعي حول لاعبي فريقه، أو الصفقات المحتملة.

وقال كارتيرون، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، عن الصفقات المحتملة لفريقه: "كل ما يقال في السوشيال ميديا يضحكني، إدارة الزمالك تعمل في سرية ولن تعلن عن أي صفقة قبل حدوثها".

وأضاف باتريس: "لم يعلم أحد بمفاوضات تجديد عقد الونش سوى بعد الإعلان عن التجديد، هذه هي طريقة إدارة الزمالك الآن، ولذلك سيتم الإعلان عن أي شيء بعد إتمامه".

وتابع كارتيرون: "أعمل مع الفريق منذ 3 أشهر، وثمار العمل بدأت تظهر الآن، سعيد بالأداء أمام المقاصة، رغم معرفتي بوجود أخطاء، لكن في النهاية أشعر بالرضا".

لقطة إمام عاشور 

وعن لقطة عناقه مع إمام عاشور لاعب الفريق قال باتريس: "اللاعب يعاني من الضغوط بعد رحيل فرجاني ساسي، وهو ما زال لاعباً صغيراً، أثر الأداء عليه في الشوط الأول لكن تغير الأمر في الشوط الثاني، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا".

وأردف كارتيرون :"هدفنا الفوز ببطولة كأس مصر، بالإضافة إلى الانتصار في كل المباريات المتبقية في الدوري، لأنه عندما يعود الأهلي للدوري لن ننظر إلى نتائجه وسنركز فقط على الفوز".

وأتم كارتيرون :"أترك الإعلان عن الصفقات وتجديد عقود اللاعبين لرئيس النادي، أشعر بسعادة وراحة في نادي الزمالك، وأسعى للفوز بالألقاب مع الفريق".

باتريس كارتيرون الزمالك الونش المقاصة امام عاشور

ترشيحاتنا

بنود عقد إعارة مصطفي محمد لـ جالاتا سراي التركي

ضبط شخص حاول تهريب كميات كبيرة من المخدرات بمحور قناة السويس

ضبط 35 طن مواد خام لنفايات خطرة داخل مخزنين بالقاهرة

عاصمة عربية تحتل المركز الثالث في قائمة المدن الأغلى بالنسبة للوافدين

انتحار شاب أسفل عجلات مترو النزهة

حماية المستهلك يوضح 7 طرق للتقديم الشكاوي ..خدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ