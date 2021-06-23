التخطيط والتنمية الاقتصادية : الرئيس السيسي وجه بضرورة تمكين المرأة

قالت الدكتورة شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن مبدأ تكافؤ الفرص هو المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.

أضافت "سراج" خلال مداخلة لها عبر خاصية سكايب مع برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أن ترسيخ فكرة وحدات تكافؤ الفرص يرجع إلى وجود التزامات داخلية وخارجية على مصر.

أوضحت مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية، أن الالتزامات الداخلية ذكرت فى الدستور المصرى ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، و بالتالى برنامج الحكومة يعمل على المساواة ما بين الرجل والمرأة.

أكدت أن مصر حققت قفزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفة أنه طالب بالاهتمام بالمرأة وشغلها لمناصب قيادية فى الدولة.



وتابعت: "إننا شهدنا وجود نسبة كبيرة من المرأة فى البرلمان المصرى بنسبة وصلت الـ 28 % ، لافتة إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية طالبت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص لتمكين المرأة" .