كسرة القلب تسبب الوفاة.. ماذا يفعل الحزن بالبشر؟

قد يتعرض البعض للوفاة؛ نتيجة للحزن الشديد، أي “متلازمة القلب المنكسر” أو متلازمة تاكوتسوبو التى قد تسبب اعتلال عضلة القلب الإجهادي.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن علماء في “إمبريال” أكدوا أن الحزن الشديد يزيد من مستويات جزيئين في خلايا القلب وتطور "متلازمة القلب المنكسر".

وقالت "ديلي ميل" مؤخرا، حول متلازمة القلب المنكر بسبب الحزن الشديد، إن متلازمة القلب المنكسر؛ تحدث عندما تضعف عضلة القلب فجأة، والعلماء ربطوا الآن هذه المتلازمة بجزيئات في القلب مرتبطة بالاكتئاب والقلق والتوتر، مما يشير إلى أن الضائقة طويلة المدى التي تليها صدمة عاطفية، يمكن أن تؤدي إلى حدوث متلازمة القلب المنكسر.

أعراض المتلازمة

غالبا ما تشبه أعراض هذه المتلازمة أعراض النوبة القلبية، وتسبب آلاما في الصدر وضيقًا في التنفس، ويمكن أن تؤدي إلى توقف القلب عن النبض.

وتصيب هذه الحالة، التي تم اكتشافها لأول مرة في اليابان في عام 1990، حوالي 2500 شخص في المملكة المتحدة كل عام، معظمهم من النساء بعد انقطاع الطمث.

عندما ينكسر قلبك



قد يتم تشخيص متلازمة القلب المكسور، بالخطأ، على أنها نوبة قلبية؛ لأن الأعراض ونتائج الاختبار متشابهة.

وفي متلازمة القلب المنكسر ، يتضخم جزء من قلبك مؤقتًا ولا يضخ الدماء جيدًا، بينما يعمل باقي القلب بشكل طبيعي أو حتى مع انقباضات أكثر قوة وبدأ الباحثون للتو في معرفة الأسباب وكيفية تشخيصها وعلاجها.

صدمة قلبية



تُعد الذبحة الصدرية أكثر علامات وأعراض متلازمة القلب المكسور شيوعًا (ألم الصدر) وضيق التنفس.

وقد يحدث أيضًا عدم انتظام ضربات القلب ( عدم انتظام ضربات القلب) أو صدمة قلبية مع متلازمة القلب المنكسر. الصدمة القلبية هي حالة لا يستطيع فيها القلب الضعيف فجأة ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم ، ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها على الفور. (عندما يموت الناس من النوبات القلبية ، فإن الصدمة القلبية هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة).

النوبة القلبية ومتلازمة القلب المنكسر: ما الفرق؟



تختلف بعض علامات وأعراض متلازمة القلب المنكسر عن أعراض النوبة القلبية. في متلازمة القلب المنكسر ، تظهر الأعراض فجأة بعد الإجهاد العاطفي أو البدني الشديد. فيما يلي بعض الاختلافات الأخرى:



لا تظهر اختبارات الدم أي علامات لتلف القلب.

لا تظهر الاختبارات أي علامات على انسداد الشرايين التاجية.

تُظهر الاختبارات تضخمًا وحركة غير عادية في حجرة القلب اليسرى السفلية (البطين الأيسر).

وقت التعافي سريع ، عادة في غضون أيام أو أسابيع (مقارنة بوقت الشفاء لمدة شهر أو أكثر لنوبة قلبية).

المراجع

telegraph.co.uk

heart.org