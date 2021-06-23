عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كسرة القلب تسبب الوفاة.. ماذا يفعل الحزن بالبشر؟

متلازمة كسرة القلب
متلازمة كسرة القلب

قد يتعرض البعض للوفاة؛ نتيجة للحزن الشديد، أي “متلازمة القلب المنكسر” أو متلازمة تاكوتسوبو التى قد تسبب اعتلال عضلة القلب الإجهادي.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن علماء في “إمبريال” أكدوا أن الحزن الشديد  يزيد من مستويات جزيئين في خلايا القلب وتطور "متلازمة القلب المنكسر".

وقالت "ديلي ميل" مؤخرا، حول متلازمة القلب المنكر بسبب الحزن الشديد، إن متلازمة القلب المنكسر؛ تحدث عندما تضعف عضلة القلب فجأة، والعلماء ربطوا الآن هذه المتلازمة بجزيئات في القلب مرتبطة بالاكتئاب والقلق والتوتر، مما يشير إلى أن الضائقة طويلة المدى التي تليها صدمة عاطفية، يمكن أن تؤدي إلى حدوث متلازمة القلب المنكسر.

دعاء الحزن الشديد .. ردده وفوض أمرك لله

متلازمة تاكوتسوبو .. فراق الأشخاص أو وفاتهم يحدث كسرا في القلب

أعراض  المتلازمة 

غالبا ما تشبه أعراض هذه المتلازمة أعراض النوبة القلبية، وتسبب آلاما في الصدر وضيقًا في التنفس، ويمكن أن تؤدي إلى توقف القلب عن النبض.

وتصيب هذه الحالة، التي تم اكتشافها لأول مرة في اليابان في عام 1990، حوالي 2500 شخص في المملكة المتحدة كل عام، معظمهم من النساء بعد انقطاع الطمث.

عندما ينكسر قلبك 
 

قد يتم تشخيص متلازمة القلب المكسور، بالخطأ، على أنها نوبة قلبية؛ لأن الأعراض ونتائج الاختبار متشابهة. 

وفي متلازمة القلب المنكسر ، يتضخم جزء من قلبك مؤقتًا ولا يضخ الدماء جيدًا، بينما يعمل باقي القلب بشكل طبيعي أو حتى مع انقباضات أكثر قوة  وبدأ الباحثون للتو في معرفة الأسباب وكيفية تشخيصها وعلاجها.

صدمة قلبية


تُعد الذبحة الصدرية أكثر علامات وأعراض متلازمة القلب المكسور شيوعًا  (ألم الصدر) وضيق التنفس.

وقد يحدث أيضًا عدم انتظام ضربات القلب ( عدم انتظام ضربات القلب) أو صدمة قلبية مع متلازمة القلب المنكسر. الصدمة القلبية هي حالة لا يستطيع فيها القلب الضعيف فجأة ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم ، ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها على الفور. (عندما يموت الناس من النوبات القلبية ، فإن الصدمة القلبية هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة).

النوبة القلبية ومتلازمة القلب المنكسر: ما الفرق؟


تختلف بعض علامات وأعراض متلازمة القلب المنكسر عن أعراض النوبة القلبية. في متلازمة القلب المنكسر ، تظهر الأعراض فجأة بعد الإجهاد العاطفي أو البدني الشديد. فيما يلي بعض الاختلافات الأخرى:


لا تظهر اختبارات الدم أي علامات لتلف القلب.
لا تظهر الاختبارات أي علامات على انسداد الشرايين التاجية.
تُظهر الاختبارات تضخمًا وحركة غير عادية في حجرة القلب اليسرى السفلية (البطين الأيسر).
وقت التعافي سريع ، عادة في غضون أيام أو أسابيع (مقارنة بوقت الشفاء لمدة شهر أو أكثر لنوبة قلبية).

المراجع 

telegraph.co.uk

heart.org

متلازمة القلب المكسور والفرق بين النوبات القلبية 

هل متلازمة القلب المكسور حقيقة

متلازمة متلازمة القلب المنكسر تطور متلازمة القلب المنكسر أعراض المتلازمة تشخيص متلازمة القلب المكسور

موضوعات متعلقة

متلازمة تاكوتسوبو .. فراق الأشخاص أو وفاتهم يحدث كسرا في القلب

ارتاحي من الألم والاكتئاب.. إليكِ علاج متلازمة ما قبل الحيض

ترشيحاتنا

بنود عقد إعارة مصطفي محمد لـ جالاتا سراي التركي

ضبط شخص حاول تهريب كميات كبيرة من المخدرات بمحور قناة السويس

ضبط 35 طن مواد خام لنفايات خطرة داخل مخزنين بالقاهرة

عاصمة عربية تحتل المركز الثالث في قائمة المدن الأغلى بالنسبة للوافدين

انتحار شاب أسفل عجلات مترو النزهة

حماية المستهلك يوضح 7 طرق للتقديم الشكاوي ..خدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ