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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل يؤثر الشحن ليلا على بطارية هاتفك؟ حقائق لا تعرفها

هل يؤثر الشحن ليلا
هل يؤثر الشحن ليلا على بطارية هاتفك ؟

يتساءل العديد من مستخدمي الهواتف الذكية حول الضرر الذي يمكن أن ينتج عنه شحن بطاريات الهواتف ليلا، حيث يعتقد كثيرون أن شحن الهواتف ليلا يؤدي إلى تحميل زائد للبطارية .

 
وبحسب مجلة PCMag فإن هناك الكثير من الشائعات حول شحن بطاريات الهواتف ليلا، ولكن يؤكد الخبراء أن أنظمة البطارية الموجودة في الهواتف الذكية لا تسمح بحدوث الحمل الزائد وبمجرد وصول البطارية الليثيوم أيون الداخلية إلى السعة المطلوبة، يتوقف الشحن تلقائيا. 

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ووفقا للمجلة؛ فإن هناك عددا من المشكلات التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية الذين يقومون بشحن بطاريات هواتفهم، ومنها ما يلي: 


أبرز مشكلات شحن بطاريات الهواتف الذكية ليلا 


- الشحن ليلا في مكان حار 


يمكن أن تولد الشحنات المتقطعة بعض الحرارة ولذلك يوصي العديد من الخبراء بنزع غطاء أو محفظة الهاتف أثناء شحنه ليلا، حيث يمكن أن تسخن بطارية الهاتف مما قد يتسبب في تلفها. 


- التعرض لخطر نشوب حريق أو ماس كهربائي ليلا


أحيانا يترك الكثير من المستخدمين هواتفهم ليلا في الشاحن ويتركونها لعدد ساعات كبير مما قد ينتج عنه حريق أو ماس كهربي خاصة إذا تم وضع الهاتف على شيء معدني.

 

- استخدام كابلات سيئة أو غير أصلية عند الشحن ليلا
 


عند استخدام كابلات رديئة أو غير أصلية وترك الهاتف في الشاحن لفترة طويلة للغاية؛ قد يذوب الشاحن وينصهر لأنه غير جيد بدرجة كافية تتحمل تردد الكهرباء. 


وللحفاظ على بطارية الهواتف الذكية بشكل عام يجب اتباع الآتي: 


- عدم استخدام الباور بانك 


على الرغم من أن استخدام الباور بانك ما يكون مهما في بعض الأوقات ويساعد على الشحن، إلا أنه يتلف هاتفك بشكل أسرع، ويقلل من عمر بطارية هاتفك الذكى حيث أن تأثيره ليس بسيطًا إذا كنت تستخدمه باستمرار ، إلا أنه سيتلف بطاريتك بشكل أسرع، ولكن إذا أمكن لا تستخدمه يوميًا.


- استخدام الشواحن السريعة على الهواتف العادية


يقوم الشاحن السريع بإيصال مقدار أعلى بكثير من القدر الذى يحتاجه الشحن مما يقلل بدوره من عمر البطارية.


- ترك البطارية فارغة حتى 0%


يجب شحن بطارية هاتفك فورا؛ عندما تصل لـ15٪ أو أقل، حيث ويؤدي ترك البطارية فارغة حتى 0% إلى نفاد شحنها، ويقصر من العمر الافتراضي لها، وتسريب الشحن بعد فترة.


- شحن البطارية بنسبة 100 % 


وبحسب الخبراء فإنه عند شحن البطارية بنسبة 100 % فإن ذلك يؤدى إلى ضعف البطارية وقصر عمرها بشكل ملحوظ ، إضافة إلى تلفها بعد فترة قصيرة. 

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