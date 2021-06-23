سفير المملكة بالقاهرة: طفرة تنموية في مصر والسعودية والعلاقات قوية وممتدة.. الشخصية السعودية تشهد تطورا مع الاحتفاظ بالمبادئ

أسامة نقلي سفير السعودية بالقاهرة:

طفرة تنموية ضخمة في مصر والسعودية

تطور الشخصية السعودية.. ولم نشعر بالغربة في مصر

العلاقات المصرية السعودية تاريخية وممتدة



حل أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، ضيفا على الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، وتحدث عن العلاقات المصرية السعودية، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء:



قال أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة، إن الأسبوع الماضي شهد اجتماع الدورة الـ 17 للجنة المشتركة بين مصر والسعودية برئاسة وزيري التجارة في البلدين، وبمشاركة رجال الأعمال المصريين والسعوديين.

وأضاف أسامة نقلي ، :" اللجنة المصرية السعودية المشتركة هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في كافة المجالات ذات الطبيعة التجارية والاجتماعية ".

وتابع نقلي:" هذا الاجتماع تأخر بسبب جائحة كورونا ولكن عقد الأسبوع الماضي وكان مهما حيث تابع تطور العلاقات بين مصر والسعودية في المجالات الثقافية والتجارية والصناعية".

وأكمل أسامة نقلي: "المملكة العربية السعودية تشهد أكبر طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها وتتحرك بوتيرة متسارعة جدا، ومصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها أيضا وتسير بوتيرة سريعة ".

ولفت:" نلمس التطورات في مصر والسعودية في كافة القطاعات، وهناك الكثير من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى أعلى ".



وتابع أسامة نقلي:" نتحدث عن 6000 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات ضخمة وهناك فرص واعدة كثيرة في جميع القطاعات في مصر والسعودية ".



وعلق أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة، على صور لقاء الرئيس السيسي بـ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تم مؤخرا في شرم الشيخ، قائلا: "هذه الصور تكشف حجم العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسعودية ".

وأضاف نقلي:" تأتي هذه الصور ضمن سلسلة من لقاءات على مستوى القيادة السياسية والحكومة، وهذه النوعية من اللقاءات لم تنقطع وصور الرئيس السيسي وولي عهد السعودية تجعل الفرد يستشعر مدى الاستقرار الذي تشهده العلاقة بين مصر والسعودية".

وتابع أسامة نقلي:" هناك رغبة من قيادة كلا البلدين لتطوير العلاقة بين البلدين والوصول بها إلى مراحل متقدمة “، مضيفا:” العلاقات بين مصر والسعودية بدأت من خلال علاقات شعبية بين الشعبين".

وأكمل:" ما يقارب من 500 ألف مواطن سعودي مقيمون في مصر، وهي أكبر جالية سعودية مقيمة خارج السعودية، كما أن هناك جالية مصرية في السعودية تعتبر أكبر جالية مصرية مقيمة خارج مصر“، مضيفا:” هناك رغبة من شعبي البلدين على توطيد العلاقات بينهما بحيث تجمعهما روابط أسرية وعائلية وتجارية وسياسية".

وأكد السفير السعودي بالقاهرة، أن المملكة العربية السعودية تشهد تطويرا في الشخصية السعودية مع الاحتفاظ بالمبادئ الثابتة، مضيفا:" العصر يشهد متغيرات كثيرة تستوجب تطور المجتمع حتى يستطيع أن يواكب المتغيرات الدولية المتسارعة".

وتابع أسامة نقلي:" المملكة العربية السعودية اليوم تشهد رؤية طموحة جدا ولها أهداف وطريق واضح نحو المستقبل وتلك الرؤية تستند إلى ثروات ما فوق الأرض بعدما كانت تعتمد على ثروات ما تحت الأرض، وثروات ما فوق الأرض كبيرة وواعدة جدا واهم هذه الثورات هي الثروة البشرية".

وأكمل أسامة نقلي: "مصر جاءت إلينا في المملكة العربية السعودية قبل أن نسافر لها وجاءت مصر إلينا بعلمائها ومثقفيها وأطبائها وفنونها، وعندما سافرنا إلى مصر لم نشعر بأي نوع من الغربة في مصر".

ولفت أسامة نقلي: "مصر تعتبر الوطن الثاني لي ولكل الشعب السعودي، ونشعر في مصر أننا بين أهلنا واخواننا واخواتنا ولا نشعر فيها بالغربة".