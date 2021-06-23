الحاقد والحاسد في النار.. حمو بيكا يثير الجدل بصورة أمام سيارته| شاهد

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، صورة له، من أمام سيارته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق حمو بيكا على الصورة “الحاقد والحاسد في النار”.

وتسبب مغني المهرجانات الشهير “حمو بيكا” فى حالة من الجدل فى الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر صورة جديدة لسيارته بعد التعديل فى أحد المراكز المتخصصة، لتبدو وأنها مطلية بمعدن الذهب، معلقاُ على الصورة: "عربيتي في ثوبها الجديد.. عيار 24".

ولكن السيارة كان قد اشتراها من قبل، ولكنه قرر إجراء بعض التعديلات عليها، ليظهرها بشكل جديد تماما عن مظهرها الأساسي، واعتقد الكثيرون أن السيارة جديدة ومطلية بالذهب الخالص.

وسيارة حمو بيكا هي سيارة من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كروس أوفر، من طراز Audi Q3، تتمتع بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.

شهد الحفل الغنائي للفنان حمو بيكا والذى انتهى منذ قليل إقبال كبير من زوار المحافظة وأبناء مطروح والذي أقيم بفندق جويل بيتش مطروح على كورنيش مدينة مرسى مطروح .

وأشعل الفنان حمو بيكا الحفل الغنائى فور صعوده للمسرح الذي تم تنظيمه على شاطئ البحر بفندق جويل بيتش مطروح بكورنيش مدينة مرسى مطروح .

وقبل دخول الأهالي والمصطافين الحفل الأول لـ حمو بيكا؛ تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة مع تنظيم دخولهم وخروجهم.

وأدى الفنان حمو بيكا العديد من الأغانى التى لاقت إعجاب الحضور فى أول حفلة له بمدينة مرسى مطروح.

كما شارك فى إحياء هذه الحفلة مع حمو بيكا على قدورة ونور التوت vip الدخلاوية.