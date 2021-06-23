أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 23-6-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 على مستوي الأعيرة الذهبية وفقا لموقع gold price today.



أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء ، بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين الذهب نحو 881 جنيها .



وشهدت أسعار الذهب استقرارا اليوم الأربعاء ، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 771 جنيها.



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلي 661 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 6168 جنيها



وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء نحو 1778.09 دولار للأوقية الواحدة.



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.