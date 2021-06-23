عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 23-6-2021

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 على مستوي الأعيرة الذهبية وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء ، بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين الذهب نحو 881 جنيها .

وشهدت أسعار الذهب استقرارا اليوم الأربعاء ، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 771 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلي 661 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 6168 جنيها 

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء نحو 1778.09 دولار للأوقية الواحدة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب الذهب جنيه اليوم الاربعاء جرام الذهب

موضوعات متعلقة

حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟.. دار الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الاستقرار والتعافي.. البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية في مصر خففت آثار صدمة كورونا

كأس العرب للشباب.. مصر تواجه الجزائر والامارات تلتقي طاجيكستان

توجيه الرئيس السيسي بالتعاون مع المؤسسات الدولية في تمويل التنمية يتصدر اهتمامات الصحف

أخبار الفن|حقيقة ظهور عادل إمام بـ لحية بيضاء.. مرض زوجة نبيل الحلفاوي

طلاب الثانوية العامة الذين لم يتسلموا التابلت يؤدون الامتحان التجريبي .. اليوم

أحمد موسى يهاجم أردوغان.. بشرى سارة من وزير التموين.. الكهرباء تغلظ عقوبة سرقة التيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 23-6-2021

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

توجيه الرئيس السيسي بالتعاون مع المؤسسات الدولية في تمويل التنمية يتصدر اهتمامات الصحف

أخبار الفن|حقيقة ظهور عادل إمام بـ لحية بيضاء.. مرض زوجة نبيل الحلفاوي

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ