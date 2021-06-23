ساعة شاومي الذكية Mi Watch Revolve تأتي بميزات جبارة.. مواصفات

بعد إطلاقها رسميا

أطلقت شركة شاومي الصينية، رسميا، منذ قليل، ساعتها الذكية Mi Watch Revolve Active، ضمن حدث كبير في الهند، وذلك إلى جانب إطلاق هاتف Mi 11 Lite، وسيتم إطلاق الإصدارات فى الأسواق العالمية خلال أيام.

وتعتبر الساعة، من أفضل ساعات شاومي التي تم إطلاقها مؤخرا، حيث تأتي بعدد متميز من الخواص الطبية والرياضية.

وبحسب موقع The Indian express فإن ساعة شاومي الذكية Mi Watch Revolve Active قادرة على تتبع أنماط لأكثر من 117 تمرينا ورياضة مختلفة، بالإضافة إلى قياس نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة معدل ضربات القلب، كما تحتوي على عدد من الإرشادات؛ للمساعدة على التنفس بشكل صحيح، كما تستطيع الساعة تتبع معدلات التوتر والقلق في الجسم.

مواصفات ساعة شاومي الذكية Mi Watch Revolve Active



تأتي ساعة شاومي الذكية Mi Watch Revolve Active، بشاشة من نوع Amoled قياس 1.39 بوصة، وبدقة 454 ×454 بكسل، بدرجة سطوع 450 شمعة، والتي ستأتي بثلاثة ألوان هي: البيج والأسود والأزرق الداكن.

كما تدعم ساعة شاومي الذكية Mi Watch Revolve Active، كلا من خاصية تحديد المواقع GPS، GLONASS ،Galileo ، BDS و بلوتوث 5.0، فيما لن تدعم الواى فاي WiFi ، والتي ستأتي بحزام 22 مم، الذي يزن حوالي 32 جراما، بحجم 46 مم.

وتضم ساعة شاومي الذكية Mi Watch Revolve Active بطارية بسعة 420 مللي أمبير فى الساعة، بعمر 14 يوما، وتستغرق أقل من ساعتين شحن، مع جراب شحن مغناطيسي.

وستحتوى الساعة على العديد من المستشعرات، مثل مستشعر معدل ضربات القلب PPG ، مستشعر الطيف ثلاثي المحاور لقياس وظيفة الانتشار فى أي وقت من الطاقة "التسارع"، مستشعر المغناطيسية الأرضية ، مستشعر بارومتر لقياس ضغط الهواء، جيروسكوب ومستشعر الضوء المحيط، كما تقوم الساعة بمراقبة معدل الأوكسجين فى الدم، ومعدل ضربات القلب.

وتأتي ساعة شاومي الذكية Mi Watch Revolve Active بميزة مقاومة الماء بمعيار ATM5، كما تستطيع تشغيل الموسيقى، إعداد التنبيهات، توفير الطقس، وكذلك إشعارات التطبيقات، وتتوافق الساعة مع كلا من نظام تشغيل أندرويد Android ونظام تشغيل Ios، وتحتوي على تطبيق أليكسا Alexa المدمج من أمازون.