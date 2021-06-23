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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية انتهى لـ بلقيس تحصد 2.5 مليون مشاهدة في 48 ساعة

بلقيس
بلقيس

حققت الفنانة بلقيس فتحي، ما يقرب من 2.5 مليون مشاهدة لأحدث أغانيها التي تحمل اسم "انتهى"، بعد يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ تم طرحها في 20 يونيو الجاري. 

أغنية انتهى لـ بلقيس فتحي، كلمات: مشاري ابراهيم، لحان: عبد العزيز الويس، توزيع: علي المتروك، مكس وماستر: صهيب العوضي، والكليب من إخراج: دان حداد. 

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بلقيس تدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ انتهى

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بالجلد.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

قصة زواج بلقيس

واحتفلت بلقيس بـ زفافها قبل 5 سنوات على رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، بـ4 زفات من بينها السعودية واليمنية والمغربية والمصرية، وكان من أضخم حفلات الزفاف التي تم إحياؤها.

وظهرت الفنانة بلقيس، بفستان ملكي طويل، من تصميم المصممة السعودية تيما، وارتدى زوجها سلطان عبد اللطيف بدلة رسمية سوداء.

أقيم حفل الزفاف في أحد فنادق دبي الفاخرة، وأثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل؛ بسبب سقوط ذيل فستان بلقيس عند دخولها القاعة.

ابن بلقيس فتحي 

وضعت بلقيس فتحي طفلها الأول «تركي» قبل 3 سنوات، وظهرت معه مؤخرًا خلال الاحتفال بعيد ميلاده، وهي ترقص معه بعد دعوى الخلع التي رفعتها على زوجها، وعلّقت على الفيديو بالقول: «شوفوا البنت اللي هبدتها آخر شي يمة بطني متتتت حبيبتي اعتذرت لها وسامحتني ..  الجلوس مع الأطفال متعة تسلّينا كثير في حفلة تركي».

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما ظهرت بلقيس في الفيديوهات خلال لعبها مع ابنها ورفاقه بعفوية ومرح، وأيضا خلال رقصها بحماسة فرحا بابنها.

 

بلقيس ترفع قضية خلع

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، في أبريل الماضي عن رفعها قضية خلع ضد زوجها من خلال مداخلة عبر برنامج MBC TRENDING.

وقالت بلقيس عند سؤالها عن عدم ظهورها مع زوجها: "رافعة قضية خلع من فترة فى المحاكم ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع". 

ومن ناحية أخرى حلّت النجمة العربيّة بلقيس، ضيفة على شاشة سكاي نيوز عربيّة في حوار خاصّ مع الإعلامي سعيد حريري ضمن زيارتها إلى متحف بيت بيروت الذي فتح أبوابه لها للتصوير حصرياً مع سكاي نيوز عربيّة، وبدورها أبدت بلقيس عن انطباعاتها وتأثّرها بزيارة هذا المبنى الشاهد على التاريخ منذ عشرينيات القرن الماضي مرورا بسنوات الحرب الأهليّة اللبنانية وما شهدته من دمار وعذاب، متمنيّة أن تعود بيروت إلى ألقها وجمالها وأناقتها، وأن يستمرّ هذا المبنى برسالة الثقافة والإبداع.

وأبدت بلقيس انطباعاتها بظهور فيروز الأخير وهي تتقلّد الوسام التكريمي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلة: "هذه الإطلالة كانت كظهور القمر علينا، وهي زرعت الفخر في قلب كلّ لبناني وفي قلب كلّ عربيّ، وهي تستحقّ أكثر من ذلك بكثير".

وعمّا إذا كان هذا الجيل قادرا على تقديم أغانٍ بمستوى ما قدّمته فيروز قالت: "فيروز خارج المقارنة، والطقطوقة ذات الدقيقتين هي خاصّة بها تماماً، وما يُقدم اليوم من الأعمال قد تُخلّد وتعيش حتّى الأزمنة القادمة، ولكن ما قُدم في الزمن الماضي من أغانٍ للسيّدة فيروز، وللسيّدة أم كلثوم هي أغانٍ خالدة". 

وأضافت:" قدّمت السيّدة فيروز إعجازاً موسيقياً في أغنية "ليلي ليلي" حيث احتوت الأغنية كاملةً على كلمتيْن فقط هما ليلي ليلي.

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