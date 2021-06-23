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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك اليوم 23-6-2020

سعر الدولار
سعر الدولار

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث من البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزى 15.60 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.64جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه

فيما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.62 جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (كريدى اجريكول ، البركة ، بلوم ، العربى الافريقى الدولى،المصرى الخليجى،المصرف المتحد، عودة ، المشرق ، العقارى المصرى العربى ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد،اتش اس بى سى HSBC، بالإسكندرية، قناة السويس،عودة، المشرق، الكويت الوطنى NBK ،المصرف العربى الدولى)نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع.

أيضا سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك( فيصل الإسلامى، مصرف أبوظبي الإسلامي) نحو 15.60جنيه للشراء و 15.70 جنيه

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك ( الأهلى ، مصر ) نحو 15.59جنيه للشراء و 15.69 جنيه.

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف، ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

سعر الدولار الدولار اليوم الاربعاء جنيه الجنيه المصري

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