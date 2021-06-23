بنود عقد إعارة مصطفي محمد لـ جالاتا سراي التركي

كشف طارق حشيش المدير المالي السابق لنادي الزمالك، عن بعض البنود المهمة في عقد إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لصفوف جالاتا سراي التركي.

وقال حشيش، في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر": "جالاتا سراي يحق له دفع مبلغ البيع النهائي البالغ 4 ملايين يورو بعد نهاية الإعارة في يوليو من العام المقبل".

وأضاف :"العقد ينص على أن موافقة الزمالك ليست شرطًا على تفعيل بند الشراء النهائي".

وواصل :"العقد ينص على أن موافقة مصطفى محمد شرط أساسي لتفعيل بند الشراء النهائي".

واختتم في النهاية :"كنت أفضل بيع مصطفى محمد لصفوف سانت إيتيان الفرنسي لأن القيمة المالية كانت أفضل".

موقف مصطفى محمد من الأولمبياد

وكشفت تقارير صحفية أن نادي جالاتا سراي التركي أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم برفضه مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ووفقا لصحيفة "فاناتيك" التركية، فإن جالاتا سراي خاطب اتحاد الكرة من أجل مهاجم منتخب مصر الأولمبي مصطفى محمد وطلب منه عدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى محمد سيعود إلى أسطنبول يوم الخميس المقبل على أقصى تقدير من أجل المشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد مع جالاتا سراي.

ويرتبط جالاتا سراي بمواجهات في المراحل الأولى لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2021 /2022.

يذكر أن أولمبياد طوكيو تنطلق في شهر يوليو المقبل، ويشارك منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب في مجموعة تضم معه منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.