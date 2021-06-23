ضبط شخص حاول تهريب كميات كبيرة من المخدرات بمحور قناة السويس

ألقى رجال الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بقطاع أمن المنافذ، القبض على أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية؛ حال محاولته تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة، المخبأة داخل السيارة قيادته، وذلك في أثناء عبوره من الجهة الشرقية.

وعُثر بداخل السيارة على “756 طربة لمخدر الحشيش- 247 لفافة مختلفة الأحجام من نبات البانجو المخدر- كمية كبيرة من جوهر الأفيون المخدر وزنت 5 كيلو جرام تقريبا- هاتف محمول- مبلغ مالي”.

وبمواجهة المضبوط بما أسفرت عنه وقائع الضبط والتفتيش؛ أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.