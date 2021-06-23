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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عظيمة: التحكيم أثر على نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة

الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أن الأخطاء التحكيمية كان لها تأثير على نتيجة مباراة فريقه أمام الزمالك التي خسرها بهدفين نظيفين في ربع نهائي كأس مصر.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، قال “عظيمة”: "كنا نتمنى الفوز والوصول إلى نصف النهائي، لكن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، كان يجب أن يطرد مدافع الزمالك في الدقيقة 12 ويمنحنا الحكم ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء".

وأضاف عظيمة: "الحكم لم يحتسب لنا الخطأ، لأنه يعلم أن ذلك يعني إشهار البطاقة الحمراء لمدافع الزمالك، وقبل هدف الزمالك الأول أيضا كنا نستحق احتساب خطأ لصالحنا في وسط الملعب لكن ذلك لم يحدث".

وتابع مدرب المقاصة :"في النهاية أعرف أن هذه الأخطاء غير مقصودة من الحكام، لكن الفريق يشعر بعدم الثقة عندما يتعرض للظلم، خاصة في عدم وجود تقنية الفيديو".

وأردف عظيمة :"فرصنا كانت أكثر من الزمالك، لكن الأبيض نجح في حسم الأمور لصالحه في النهاية".

وأتم مدرب المقاصة :"باسم مرسي لاعب مميز بالنسبة لنا ونتمنى استمراره معنا، لكن إمكانية انتقاله للزمالك تحسمها أمور مادية وتوجهات الإدارة".

عظيمة المقاصة الزمالك كأس مصر باسم مرسي

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