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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل توقف نهائيا إنتاج هاتفها الأصغر iPhone 12 Mini لهذه الأسباب

آبل توقف نهائيا إنتاج
آبل توقف نهائيا إنتاج هاتفها الأصغر iPhone 12 Mini

كشفت تقارير، عن وقف شركة “آبل” الأمريكية، رائدة الهواتف الذكية، وبشكل نهائي، إنتاج هاتف iPhone 12 Mini، الأصغر حجما والأرخص ثمنا فى مجموعة هواتفها الأحدث آيفون 12؛ وذلك لقلة الإقبال الملحوظ على شرائه، ولعدم تحقيقه الأهداف المتوقعة منه.  

 

وبحسب ما ورد فى تقرير لموقع  Android authority فقد حققت سلسلة هواتف iPhone 12 من آبل نجاحا كبيرا للشركة، فيما لم يحقق الهاتف الأصغر iPhone 12 Mini أهداف المبيعات المتوقعة له، على عكس الإصدارات الثلاثة الأخرى من سلسلة iPhone 12 . 

 

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وفقاً لتقرير آخر من شركة الأبحاث التايوانية TrendForce  فإن الهاتف الأصغرiPhone 12 Mini لم يقدم أهداف المبيعات المتوقعة منه ، حيث قام بأداء مبيعات مخيب للآمال مقارنة بالإصدارات الأخرى ضمن سلسلة iPhone 12، مما اضطر شركة آبل لوقف الإنتاج النهائي  للهاتف، فى محاولة لتدارك الأمر، وزيادة مبيعات باقى إصدارات سلسلة iPhone 12 المهيمنة منذ إطلاقها.

 

وكانت شركة آبل قد قدمت العديد من الميزات فى إصدار iPhone 12 Mini، وبالتحديد  للأجهزه الرئيسية للهاتف، خاصة الهيكل المدمج، حيث أنه هاتف صغير الحجم وبسعر منخفض، لكن لا يملك كلا من خاصية الشحن السريع، وسعة بطارية كبيرة، وشاشة بمعدل تحديث عالٍ، إلا أنه يظل أحد الهواتف الذكية المدمجة المتاحة حالياً.

 

واستطاع هاتف iPhone 12 5G  تحقيق مبيعات هائلة جعلته الهاتف الأكثر مبيعا فى العالم في الربع الأول من العام الحالي 2021 ، وذلك بفارق كبير عن باقي الهواتف الذكية الأخرى بما فيها هواتف سامسونج الرائدة.


وسيطر هاتف iPhone 12 5G على مبيعات الهواتف الذكية في العالم منذ إطلاقه فى أكتوبر العام الماضى، واستحوذ على على 5٪ من الشحنات العالمية، ثم جاء بعده هاتف iPhone 12 Pro Max  واستحوذ على على 4٪ .

 

ويشير التقرير إلى أن شركة آبل ستبدأ التركيز على الإصدارات الثلاثة الأخرى الناجحة لهواتف iPhone 12، وذلك قبل ظهور الهواتف المرتقبة من الشركة   iPhone 13  والصادرة في شهر سبتمبر القادم .

 

وبوجود العديد من المنافسين من هواتف الأندرويد مثل هاتف Sony Xperia 5 II ، الذي يأتي بشاشة بقياس 6.1 بوصة، وهاتف Asus Zenfone 8، الذي يأتي بشاشة بقياس 5.6 بوصة؛ فإن كلا الهاتفين أكبر حجما بقياس 5.4 بوصة  بالمقارنة بالهاتف الأصغر من آبل iPhone 12 Mini، لذلك يظل هو الخيار الأفضل إذا كنت تبحث عن هاتف مصغر ذكي.

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