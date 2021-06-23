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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنغير على الزمالك.. يونس يكشف أسباب اتفاقه مع فرجاني ساسي

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

كشف أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية السابق بالزمالك، أسباب عدم حديثه عن توصله لاتفاق مع التونسي فرجاني ساسي بشأن تجديد تعاقده مع النادي، قبل أن يتم إفساده.

وقال يونس، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "نادي الزمالك من حقه أن يكون له أسراره الخاصة".

وأضاف: "لا أحب التسرع في كشف الأمور، هناك اتفاقات خاصة لا يجوز أن يعرفها أحد أو يتم إعلانها للجميع بشكل واضح، نحن نغير على نادي الزمالك".

وتابع: "أحب وجود شيء من الخصوصية، وهذا ليس موجودا في نادي الزمالك، ويحزنني ذلك الأمر غير مقبول".

ساسي يكشف الحقيقة 

وفى سياق متصل كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك واحدة من الحقائق التي وعد الجماهير بتوضيحها في ظل عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واستعان فرجاني ساسي بـ"تسجيل فيديو" لبرنامج بأحد القنوات الفضائية خلال الساعات الأخيرة، وكشف خلاله عن إحدى الحقائق التي أدت لعدم تجديد تعاقده مع الزمالك.

ونشر ساسي الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء، قائلا: "دي واحدة من الحقائق اللي اتكلمت عنها".

ويظهر في الفيديو أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، وهو يؤكد أن ساسي كان قريبا من التوقيع على تجديد تعاقده مع الزمالك في جلسة جمعته بأيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية السابق بالنادي، مضيفا أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب.

وأضاف أيمن عبدالعزيز أن طارق حشيش، المستشار المالي لنادي الزمالك وقتها، وإبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية السابق، اقتحما الجلسة وأفسدا التوقيع.

يُذكر أن ساسي، كشف في تغريدة سابقة له عبر "تويتر"، أن فترته مع الأبيض كانت الأهم في حياته، ووعد الجماهير بـ"توضيح الحقائق" قريبا.

أيمن يونس الزمالك فرجاني ساسي أيمن عبدالعزيز طارق حشيش

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