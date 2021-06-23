مجاهد: الأهلي لن يمنع لاعبيه من الأولمبياد.. وهذا موقف صلاح

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن النادي الأهلي لن يمانع إرسال لاعبيه مع المنتخب الأولمبي لدورة طوكيو هذا الصيف.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، قال مجاهد: "سيكون هناك تنسيق كبير بين الأهلي واتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي؛ من أجل اختيار اللاعبين المشاركين في طوكيو".

وفي حالة وصول الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ سيحدث تعارض بين بداية رحلة المنتخب الأوليمبي إلى طوكيو ونهاية البطولة الإفريقية.

وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة: "لا أظن أن النادي الأهلي سيرفض إرسال لاعبيه إلى الأولمبياد، نعول على الحس الوطني للأندية الكبرى".

فرص محمد صلاح فى المشاركة بالأولمبياد

وتابع مجاهد: "فرص محمد صلاح في المشاركة في أوليمبياد طوكيو ليست كبيرة، خاطبنا ليفربول لكن النادي أبلغنا أن القرار متعلق بوجهة نظر الجهاز الفني".

وأنهى مجاهد :"لدينا نحو 7 لاعبين في الأهلي وبيراميدز لا نعرف موقفهم حتى الآن، أشفق على شوقي غريب خلال إعداده للقائمة، ولا يصح في النهاية أن يعترض نادي على إرسال لاعبيه للدورة الأولمبية".