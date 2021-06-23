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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد القادر يكشف موقفه من العودة للأهلي والمشاركة في الأولمبياد

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

أشاد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمُعار لـ سموحة، بدرجة التفاهم بينه وبين زميله في الفريق السكندري مصطفى فتحي، مشيرًا إلى أنهما أثبتا عدم وجود مشكلة في تواجد لاعبين مهاريين سويًا بالملعب.

وأضاف عبدالقادر، خلال لقاء أُجري معه بفضائية “أم بي سي”: "استطعنا نفهم طريق لعب بعض في وقت قصير، والحمد لله كل الأمور تسير بصورة جيدة ونخرج كل ما لدينا للفريق ولا أشغل بالي وكذلك مصطفى بالعودة لأنديتنا فنركز مع سموحة".

وردّ اللاعب عن عودته للأهلي عقب انتهاء إعارته لسموحة، بقوله:"النادي الأهلي نادي كبير وأي لاعب سواء معارًا أو خارج الأهلي يتمنى اللعب للنادي الأهلي في نهاية العام كل شيء سيظهر والتواجد في الأهلي شرف كبير وأركز مع سموحة وأتمنى أن ينتهي الموسم الحالي بخير، الأهلي يضم أفضل اللاعبين في مصر واللعب معهم سيجعلك تلعب براحة أكبر، البطولة العاشرة سهلة تكون في أيدينا واللاعبون رجال كالعادة وإن شاء الله يكون التفكير بعد مباراة العودة في مصر في النهائي و الفوز".

المشاركة بالأولمبياد 

وتطرق لاعب الأهلي المُعار لسموحة إلى إمكانية تواجده في الأولمبياد، بقوله:"سواء كُنت موجودًا أو لا في القائمة مع المنتخب الأولمبي، أتمنى أن يُحقق المنتخب نتائج جيدة في الأولمبياد واللاعبون جميعهم مميزون أتمنى كل الخير للمنتخب.. حلم لكل لاعب التواجد مع المنتخب الأول، كل ما كان المستوى جيدًا أتمنى أن أكون متوجودًا في الصورة ومتفائل خيرًا".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"محمود الخطيب هو قدوتي في مصر، وصراحة أراه يتعامل جيدًا مع اللاعبين وأتمنى إن عدت أن أكون على قدر المسؤولية".

أحمد عبد القادر الأهلى سموحة مصطفى فتحي الاولمبياد

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