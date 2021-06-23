لاعب اسكتلندا : ثلاثي وسط كرواتيا وراء الفوز الكبير أمامنا

كشف جون ماكجين لاعب منتخب اسكتلندا عن خيبة الأمل التي يشعر بها لاعبو منتخب إسكتلندا عقب الخسارة من كرواتيا.

وأُقصي منتخب اسكتلندا من يورو 2020، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام كرواتيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020.

وقال ماكجين في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: "طبعا نشعر بإحباط كبير وخيبة أمل بالنظر لما كان بإمكاننا أن نحققه".

وأضاف "منتخب كرواتيا اعتمد على خبراته في مثل تلك الأوضاع في الماضي، دعونا لا ننسى أنهم وصلوا لنهائي كأس العالم منذ فترة ليست طويلة".

وتابع: "كانت مباراة صعبة، وكان بإمكاننا أن نستغل بعض الفرص التي أتيحت لنا، لكن كرواتيا استحقت الفوز".

وأوضح: "فقدنا جيلمور بالأمس، وكان جزء كبيرا من حفاظنا على الاستحواذ، لكننا تأقلمنا على الأمر وحاولنا أن نصعب المهمة عليهم، ولكن في النهاية مودريتش وكوفاسيتش وبروزوفيتش أثبتوا أنهم لاعبين كبار وكانوا أفضل منا للأسف".



وأتم تصريحاته "اليوم قدم منتخب كرواتيا ثلاث لمحات جميلة وتفوقوا علينا، إنها البداية بالنسبة لنا وآمل أن نشارك في المزيد من البطولات الكبرى في السنوات القادمة".

ترتيب المجموعة الرابعة

واحتل منتخب اسكتلندا المركز الرابع في المجموعة الرابعة بعد حصوله على نقطة واحدة من ثلاث مباريات ، بينما تأهل كل من إنجلترا، وكرواتيا، والتشيك لدور الـ 16.

وشارك منتخب اسكتلندا في اليورو للمرة الأولى منذ نسخة 1998 والتي حصل بها على نقطة واحدة أيضا بتعادل وهزيمتين.