عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب اسكتلندا : ثلاثي وسط كرواتيا وراء الفوز الكبير أمامنا

كرواتيا
كرواتيا

كشف جون ماكجين لاعب منتخب اسكتلندا عن خيبة الأمل التي يشعر بها لاعبو منتخب إسكتلندا عقب الخسارة من كرواتيا.

 

وأُقصي منتخب اسكتلندا من يورو 2020، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام كرواتيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020.

 

وقال ماكجين في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: "طبعا نشعر بإحباط كبير وخيبة أمل بالنظر لما كان بإمكاننا أن نحققه".

 

وأضاف "منتخب كرواتيا اعتمد على خبراته في مثل تلك الأوضاع في الماضي، دعونا لا ننسى أنهم وصلوا لنهائي كأس العالم منذ فترة ليست طويلة".

 

وتابع: "كانت مباراة صعبة، وكان بإمكاننا أن نستغل بعض الفرص التي أتيحت لنا، لكن كرواتيا استحقت الفوز".

 

وأوضح: "فقدنا جيلمور بالأمس، وكان جزء كبيرا من حفاظنا على الاستحواذ، لكننا تأقلمنا على الأمر وحاولنا أن نصعب المهمة عليهم، ولكن في النهاية مودريتش وكوفاسيتش وبروزوفيتش أثبتوا أنهم لاعبين كبار وكانوا أفضل منا للأسف".


وأتم تصريحاته "اليوم قدم منتخب كرواتيا ثلاث لمحات جميلة وتفوقوا علينا، إنها البداية بالنسبة لنا وآمل أن نشارك في المزيد من البطولات الكبرى في السنوات القادمة".

 

ترتيب المجموعة الرابعة 

واحتل منتخب اسكتلندا المركز الرابع في المجموعة الرابعة بعد حصوله على نقطة واحدة من ثلاث مباريات ، بينما تأهل كل من إنجلترا، وكرواتيا، والتشيك لدور الـ 16.

وشارك منتخب اسكتلندا في اليورو للمرة الأولى منذ نسخة 1998 والتي حصل بها على نقطة واحدة أيضا بتعادل وهزيمتين.

جون ماكجين اسكتلندا كرواتيا يورو 2020 انجلترا مودريتش كأس العالم بي إن سبورت المجموعة الرابعة المركز الرابع

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد علي الشريف.. من هو ابنه الفنان المعروف

الأمير هاري وميجان كاذبان حتى آخر لحظة .. مصادر ملكية تفضحهما

عظيمة: التحكيم أثر على نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الأربعاء 23-6-2021

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2020 .. والقنوات الناقلة

بعد مرور 45 عامًا .. أب يعترف : قتلت ابنتي بهذه الطريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

برقم الجلوس.. ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ