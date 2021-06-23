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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تحجب مواقع إلكترونية تابعة لإيران وحزب الله العراقي

واشنطن تصادر مواقع
واشنطن تصادر مواقع تابعة لإيران وحزب الله العراقي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، حجب مواقع على الإنترنت، تابعة لإيران، وأخرى تابعة لكتائب حزب الله العراقي.

وقالت الوزارة، إنها حجبت 33 موقعا إلكترونيا تابعين لدولة إيران، يستخدمها اتحاد الإذاعات الإيرانية.

كما حجبت  الولايات المتحدة الأمريكية 3 مواقع إلكترونية تابعة لكتائب حزب الله العراقي، بحسب بيان الوزارة.
 

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وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" أن الحكومة الأمريكية حجبت بعض المواقع، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، عادت بعض المواقع الإيرانية في وقت لاحق إلى العمل بصورة طبيعية.

وكُتب باللغة العربية على موقع قناة المسيرة، التي يديرها الحوثيون "تم الاستيلاء على هذا الموقع".

وبين المواقع التي تعرضت للحجب؛ مواقع قنوات “العالم والكوثر والمسيرة اليمنية التابعة للحوثيين”، وموقع المعلومة العراقي، وغيره.

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