ما بين مؤيد ومعارض.. آراء سائقي التوك توك في قرار إحلاله بسيارات ميني فان .. فيديو

أعلنت وزارة التنمية المحلية، خلال الأيام الماضية عن إطلاقه حملة لإحلال التوك توك بسيارات الميني فان، ورصدت عدسة موقع “صدى البلد” آراء سائقي التكاتك حول قرار إحلالها بسيارات مينى فان.

فى البداية قال “ محمد على ” إنه معترض على قرار إحلال التكاتك بسيارات مينى فان وذلك بسبب وجود مبلغ من المال سيدفع نتيجة استبدال التوك توك بسيارة فان .

وأشار" محمود عادل"، أحد سائقى التكاتك إلى أنه مع قرار إحلال التوك توك بـ سيارة مينى فان وذلك بسب توفير الرخصة ومعاش .

وأكد “خالد صابر” أن هذا القرار فكرة ممتازة لتوفير وسيلة نقل جيدة ، خاصة التأمين لضمان مستقبلنا .

ويذكر أن قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية إن التوك توك يمكن تبديله سيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي، وهذا يساعد على إيجاد وسيلة نقل جديدة للركاب آمنة وتقلل من شدة الزحام ، وهذا من خلال أسس وضوابط جديدة سيتم وضعها .



من جانبه ، قال نادر سعد الدين المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم حدد بداية الحل لعمل التوك توك ، وهذا من خلال تيسير الإجراءات وتخفيض الرسوم الخاصة بعمل التوك توك وهذا يحفز أصحاب هذه التكاتك .



وأضاف نادر سعد الدين، أن تسجيل التوك توك أصبح إلزاميًا وسيتم وضع فترة زمنية معينة لتسجيل التوك توك وترخيصه، بعد انتهاء هذه الفترة ستتم مصادرة أي توك توك لم يتم ترخيصه .

وأوضح نادر سعد الدين، أن وزارة الداخلية هي التي تقوم بتحديد مهلة الترخيص وبعدها تتم مصادرة التوك توك ، لافتا إلى أن مصر بها من 2.5 إلي 3 ملايين توك توك ولكن هذه أرقام تقديرية، والمرخص منها لا يتجاوز 10% .