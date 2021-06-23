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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد علي الشريف.. كيف تغيرت حياته داخل المعتقل السياسي؟

الفنان علي الشريف
الفنان علي الشريف

تحل اليوم، الأربعاء 23 من يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل علي الشريف، الذي ولد في مثله من العام 1934، ورحل عن عالمنا في 11 فبراير عام 1987، عن عمر يناهز 53 عامًا. 

وعلى الرغم من أن الراحل علي الشريف، لم يأخذ دور بطولة، إلا أنه كان فنانًا لا يُنسى، بوجهه المألوف، وصوته الأجش المعروف، حيث قدم مجموعة من الأدوار الخالدة للسينما، بالاشتراك مع أهم النجوم، واشتهر بهيئته الضخمة وصوته الغليظ لكنه كان في الواقع شخصا كريما وبسيطا. 

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درس علي الشريف، فى كلية الهندسة، وخلال تعليمه بها؛ اتُّهِمَ بالانقلاب على نظام الحكم، فتم اعتقاله لمدة 6 سنوات، وهناك تعرف على السيناريست حسن فؤاد، الذي كتب فيلم “الأرض” بعد ذلك، وداخل المعتقل كان المعتقلين يقومون بتمثيل المسرحيات، كوسيلة وحيدة للترفيه متاحة لهم. 

وبعد خروج علي الشريف من المعتقل، ترك كلية الهندسة واتجه إلى كلية التجارة ثم عمل موظفا في البنك وتزوج من "خضرة محمد إمام" وأنجب منها 6 أبناء (3 أولاد – 3 بنات).

واستعان به الزعيم عادل إمام في عدد من الأفلام التى حققت نجاحا كبيرا منها “الأفوكاتو، كراكون في الشارع، واحدة بواحدة”؛ ما أدى لانتشار نجوميته لدى الجمهور.

 

المعتقل غير حياته

قال حسن الشريف، نجل الفنان الراحل علي الشريف، إن الفنان نشأ في منطقة ميت عقبة، وكان "زملكاوي ترسناوي" بمعنى انه يشجع ناديي الزمالك والترسانة، لافتًا إلى أنه التحق بكلية الهندسة ولكنه تركها لأنها كانت تشغله عن ممارسة العمل السياسي والتحق بكلية التجارة.

وأضاف حسن الشريف، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن والده اعتقل سياسيًا لمدة 6 سنوات خلال فترة دراسته فى الجامعة، مشيرًا إلى أنه وزملاءه بنوا مسرحا فى المعتقل واكتشف موهبة التمثيل وقتها.

وتابع أن المعتقل كان به الكثير من المثقفين والكتاب وكتاب السيناريو لذلك كان هناك نخبة من المثقفين فى تلك الفترة، مضيفًا أن والده بدأ يشترك فى أدوار المسرح ويؤدي الدور النسائي في المسرحية.

وأوضح أنه قضى 6 سنوات فى المعتقل السياسي ولم يكن ممثلا بعد، وأثناء وجوده بالمعتقل لم تكن هناك وسائل ترفيه، فبدأ المعتقلون بعمل مسرحيات يسلون أنفسهم بها، وبالفعل قاموا بعمل مسرحية لصلاح عبد الصبور، مثل فيها على دور “سيدة”، وكان هناك معهم بالمعتقل فنان الكاريكاتير والسيناريست حسن فؤاد، ورأى “علي الشريف” وهو يمثل؛ بعدها كتب حسن فؤاد سيناريو فيلم الأرض وبعد خروجهم من المعتقل اختاره يوسف شاهين لتجسيد دور دياب، وبذلك كان فيلم الأرض أول أفلام علي الشريف وسر شهرته.

 بعد ذلك حيث نال جوائز كثيرة عنه وكان عمره وقتها 34 عاما ثم توالت الأعمال عليه بعد ذلك حتى عمل مع جميع المخرجين الكبار.

وقدم علي الشريف مجموعة من الأعمال لعل أشهرها دوره المتميز في فيلم الأرض مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وكذلك دوره في فيلم الكرنك مع سندريلا الشاشة والسينما المصرية والعربية وأيقونة الفن الراحلة سعاد حسني، وظل يشارك في العديد من الأعمال حتى وفاته عام 1987.

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