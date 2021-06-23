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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد مرور 45 عامًا .. أب يعترف : قتلت ابنتي بهذه الطريقة

محكمة اكستر كارون
محكمة اكستر كارون

اعترف أب متقاعد بارتكابه جريمة مروعة قبل أكثر من 40 عاماً، حيث أقر بأنه مُذنب بقتل طفلته البالغة من العمر أسبوعين في بليموث البريطانية.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اعترف تيرينس ماك آرثر ، 67 عامًا ، بالقتل غير العمد لابنته الرضيعة تريسي ماك آرثر عندما مثل أمام محكمة "إكستر كراون"، أمس الثلاثاء، وتم القبض عليه في هذا المنزل في روتشديل من قبل شرطة مانشستر الكبرى في 11 أغسطس ، 2020 الذي أحال القضية إلى فريق تحقيقات الجرائم الكبرى في كورنوال.

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وعن تفاصيل الجريمة، اعترف بقتل ابنته في بليموث في 1 يونيو 1976، ولكن لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل عن الجريمة في المحكمة، ومثل ماك آرثر ، من روتشديل ، مانشستر الكبرى ، أمام المحكمة عبر شريط فيديو كيفية تنفيذ الجريمة.

 

وسبق أن تم إدراج القضية للمحاكمة بعد اعتراف سابق ببراءته من قبل المدعى عليه، ولكن أوضح القاضي بيتر جونسون أنه سيحصل على عقابه المناسب لإقراره بالذنب عندما عادت القضية إلى محكمة إكستر كراون للحكم عليها الشهر المقبل.

 

وقال: "سأؤجل هذا الأمر إلى 12 يوليو لأن القاضي جارنهام سيستمع إليه، وتم وضع ماك آرثر في الحبس الاحتياطي حتى ذلك الوقت"، ولكن في جلسة استماع سابقة ، قال القاضي جونسون: "هذه قضية غير عادية للغاية".

 

وفقًا لبيان شرطة كورنوال: 'أقر رجل يبلغ من العمر 66 عامًا من روتشديل في مانشستر بالذنب في جريمة قتل ابنته البالغة من العمر أسبوعين في بليموث في 1 يونيو 1976.

 

 ومثل تيرينس ماك آرثر أمام محكمة مانشستر الجزئية. يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 بتهمة ارتكاب جريمة، ومثل أمام محكمة إكستر كراون يوم الثلاثاء 22 يونيو ، حيث أقر بالذنب، وتم وضعه في الحجز حتى صدور الحكم".

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