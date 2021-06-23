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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على ربيع بعد العرض الخاص لفيلم "مش أنا": تامر حسني متألق

صدى البلد

أشاد الفنان على ربيع بالفنان تامر حسني؛ لدوره في فيلم “مش أنا”، ونشر صورة تجمعهما، من العرض الخاص للفيلم، وذلك عبر حسابه على ”إنستجرام”. 

 

وعلق على ربيع على الصورة "من العرض الخاص لفيلم مش أنا، بصراحة اتبسط قوي قوي من الفيلم، وتامر حسني متألق كالعادة، بس الفيلم ده مختلف؛ لأن الدور والشخصية اللي عملها صعبة جدا، ميعملهاش غير ممثل جامد قوي، مبروك يا فولاذي”.

 

وقام الفنان تامر حسني، أمس الثلاثاء، عرضاً خاصا لفيلم " مش أنا" في أحد السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من الفنانين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية بجانب أبطال الفيلم.

 

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من جانب آخر أعلن محمد ناقرو، الموزع السينمائى بالخليج لفيلم النجم تامر حسنى "مش أنا"، عن فتح صالات عرض إضافية للفيلم، وذلك قبل طرحه بدور العرض، نظرا لحالة الإقبال الشديد على الفيلم من قبل الجمهور.

وكشف "ناقرو" عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام عن أن الذي دفعهم لاتخاذ هذا القرار هو تمكين أكبر قدر من الجمهور ومحبي تامر حسني من مشاهدة العمل.

وعلق النجم تامر حسني على الخبر عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث أعاد نشره معلقا عليه: " حقيقي محبتكم شرف كبير أوي أوي.. من قلبي كل الشكر للجمهور السعودي الحبيب الغالي على الخبر الجميل دا".

وتابع: " وكل الشكر للأستاذ محمد ناقرو الموزع الدولي الكبير للأفلام العربيه للعالم ، ربنا يكتبلنا النجاح تاني مع بعض يا استاذ ناقرو ويا رب الفيلم ينال اعجاب كل الجماهير الغالية في مصر وكل البلاد العربية".

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من: الفنان ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

فيلم مش انا علي ربيع تامر حسني انستجرام سوسن بدر

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