موعد مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2020 .. والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد بوشكاش أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين فرنسا والبرتغال، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وخسر منتخب البرتغال من ألمانيا في مباراته السابقة في يورو 2020 بأربعة أهدافٍ لهدفين، وذلك بعد الفوز على المجر في الجولة الأولى 3-0، ليصبح في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المانشافت.

ترتيب المجموعة

أما منتخب فرنسا فقد فاز في المباراة الأولى على ألمانيا وتعادل مع المجر في المباراة الثانية، ليبقى في الصدارة برصيد 4 نقاط.

موقف المجموعة معقد، ويحتاج المنتخبين البرتغالي والفرنسي للفوز للتأهل، فالمنتخب الخاسر قد يودع يورو 2020 مبكرًا.

موعد مباراة البرتغال وفرنسا هو يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، الموافق 13 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا



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