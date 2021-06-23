عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2020 .. والقنوات الناقلة

البرتغال وألمانيا
البرتغال وألمانيا

يستضيف ستاد بوشكاش أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين فرنسا والبرتغال، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية 2020.

 

وخسر منتخب البرتغال من ألمانيا في مباراته السابقة في يورو 2020 بأربعة أهدافٍ لهدفين، وذلك بعد الفوز على المجر في الجولة الأولى 3-0، ليصبح في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المانشافت.

 

ترتيب المجموعة 

أما منتخب فرنسا فقد فاز في المباراة الأولى على ألمانيا وتعادل مع المجر في المباراة الثانية، ليبقى في الصدارة برصيد 4 نقاط.

 

موقف المجموعة معقد، ويحتاج المنتخبين البرتغالي والفرنسي للفوز للتأهل، فالمنتخب الخاسر قد يودع يورو 2020 مبكرًا.

 

موعد مباراة البرتغال وفرنسا هو يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، الموافق 13 ذو القعدة 1442 هجريًا.

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا


تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

ستاد بوشكاش فرنسا البرتغال كأس الأمم الأوروبية المانيا

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد علي الشريف.. من هو ابنه الفنان المعروف

الأمير هاري وميجان كاذبان حتى آخر لحظة .. مصادر ملكية تفضحهما

عظيمة: التحكيم أثر على نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الأربعاء 23-6-2021

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2020 .. والقنوات الناقلة

بعد مرور 45 عامًا .. أب يعترف : قتلت ابنتي بهذه الطريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

برقم الجلوس.. ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ