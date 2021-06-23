في ذكرى ميلاد علي الشريف.. حفاوة لقائه بالمخرج يوسف شاهين لأول مرة

يوافق اليوم الأربعاء، 23 من يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل علي الشريف، الذي ولد في مثله من العام 1934، ورحل عن عالمنا في 11 فبراير عام 1987، عن عمر يناهز 53 عامًا.

ودرس علي الشريف، فى كلية الهندسة، وخلال تعليمه بالكلية تم اتهامه بالانقلاب على نظام الحكم، فتم اعتقاله لمدة 6 سنوات، وهناك تعرف على السيناريست حسن فؤاد الذي كتب فيلم “الأرض” بعد ذلك، وداخل المعتقل كان المعتقلين يقومون بتمثيل المسرحيات، كوسيلة وحيدة للترفيه متاحة هم.

وفي مداخلة هاتفية لـ حسن الشريف- نجل الفنان الراحل على الشريف- كشف تفاصيل أول لقاء بين والده وبين يوسف شاهين، لافتًا إلى أن يوسف شاهين كان يبحث عن شخص يؤدي دور دياب فى فيلم الأرض، ورتب سيناريست الفيلم موعدا، دون أن يقول لهما؛ لكي يشاهد رد فعلهما.

وأضاف حسن الشريف، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن يوسف شاهين بمجرد ما شاهد والده؛ حضنه، وقال له يا دياب، واستغرب والدى من رد الفعل، وقال له دياب مين؟ أنا اسمى علي.

وتابع أن شخصية دياب كانت قوية جدًا والتركيز فيها عال، لذلك أدى فيها والده دوره باتقان، مؤكدًا أن والده من أكثر الشخصيات التى حصدت الجوائز فى فيلم الأرض.

وأشار إلى أن والده علي الشريف، اشتغل فى فيلم فجر الإسلام وفيلم واحد فى المليون، وقدم مجموعة من الأعمال أشهرها دوره المتميز في فيلم الأرض مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وكذلك دوره في فيلم الكرنك مع الراحلين أحمد زكي وفريد شوقي وسعاد حسني وظل يشارك في العديد من الأعمال حتى كانت وفاته عام 1987.

وأوضح أن والده قضى 6 سنوات لم يكن ممثلا بعد، وأثناء وجوده بالمعتقل لم تكن هناك وسائل ترفيه، فبدأ المعتقلون بعمل مسرحيات يسلون أنفسهم بها وبالفعل قاموا بعمل مسرحية لصلاح عبد الصبور مثل فيها على دور سيدة وكان هناك معهم بالمعتقل فنان الكاريكاتير والسيناريست حسن فؤاد ورأى على وهو يمثل بعدها كتب حسن فؤاد سيناريو فيلم الأرض وبعد خروجهم من المعتقل اختاره يوسف شاهين لتجسيد دور دياب وبذلك كان فيلم الأرض أول أفلام على وسر شهرته بعد ذلك حيث نال جوائز كثرة عنه وكان عمره وقتها 34 عاما ثم توالت الأعمال عليه بعد ذلك حتى عمل مع جميع المخرجين الكبار.

وقدم علي الشريف مجموعة من الأعمال أشهرها دوره المتميز في فيلم الأرض مع المخرج الراحل يوسف شاهين وكذلك دوره في فيلم الكرنك مع الراحلين أحمد زكي وفريد شوقي وسعاد حسني وظل يشارك في العديد من الأعمال حتى كانت وفاته عام 1987.