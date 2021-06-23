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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاري كين عقب صدارة منتخب إنجلترا لمجموعته في يورو 2020: أنجزنا المهمة

هاري كين
هاري كين

قال هاري كين قائد منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، إن تصدر منتخب بلاده  للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد فوزهم على التشيك؛ يعد تحقيقا لهدفهم الأول فى “يورو 2020”.

والتقى المنتخبان في ويمبلي، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات حيث فازت إنجلترا بهدف دون رد.

وتصدرت إنجلترا بذلك المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، بينما حسمت تأهلها إلى دور الـ16 مساء أمس الأول، بفضل فوز بلجيكا على فنلندا.

وكتب هاري كين عبر حسابه على "تويتر": "صدارة المجموعة، دون هزيمة ودون استقبال أهداف".

وأضاف نجم توتنهام: "تم إنجاز المهمة في دور المجموعات".

نتائج منتخب إنجلترا فى يورو 2020

وكانت إنجلترا قد فازت في الجولة الأولى بهدف دون رد على كرواتيا، بينما تعادلت سلبيًا مع اسكتلندا في الجولة الثانية، قبل فوزها أمس على التشيك بهدف نظيف.

هاري كين انجلترا كأس الأمم الأوروبية التشيك يورو 2020

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