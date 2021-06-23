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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبدالله: قصة فرجاني ساسي من وحي الخيال ومؤلفها فاشل

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

هاجم إبراهيم عبد الله، عضو لجنة إدارة الزمالك السابقة، فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، على خلفية اتهام الأخير له، بأنه السبب في عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال عبد الله في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هذه قصة من وحي الخيال، وصاحبها مؤلف فاشل، حتى وإن كان ساسي الذي نشر مقطع الفيديو على تويتر".

وأضاف: "ساسي قال قبل ذلك إن من كان يتفاوض بالنيابة عنه هو وكيله مهند عون، فرجاني لم يكن لديه النية في التجديد للزمالك من الأساس في أي وقت من الأوقات".

وأردف: "لم أتعامل مع ساسي تمامًا، ولم أدخل في أي تفاوض معه، ومن كان يدير المفاوضات هو مجلس الإدارة وأيمن يونس".

وواصل: اللجنة الماضية كان لديها الاستعداد للتجديد للاعب، ولكن ساسي طلب 2 مليون و850 ألف يورو، ومقدم التعاقد 1.2 مليون يورو، وهذا كان يوم 18 ديسمبر الماضي".

موقف أيمن يونس 

وأكمل: "هذا ما أبلغه أيمن يونس لمجلس الإدارة، في وجود عماد عبد العزيز وهشام إبراهيم وحسين السمري وأمين الصندوق".

واختتم: "المرة الوحيدة التي رأيت فيها مهند عون ليلة مباراة الترجي والزمالك في تونس، وفي هذه الجلسة مهند عون قال لنا إن هناك 650 ألف يورو مستحقات متأخرة نريدها أولًا قبل التحدث بشأن العقد الجديد".

إبراهيم عبد الله فرجاني ساسي أيمن يونس الترجي تونس

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