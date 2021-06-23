مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23-6-2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأربعاء 23-6-2021 عدة مباريات، في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرز المواجهات، لقاء منتخب البرتغال وفرنسا، في “يورو 2020”.
بطولة أمم أوروبا يورو 2020
السويد vs بولندا – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 2 Max
سلوفاكيا vs إسبانيا – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 1 Max
ألمانيا vs المجر – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 2 Max
البرتغال vs فرنسا – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 1 Max
كوبا أمريكا
الإكوادور vs بيرو – الساعة الحادية عشر مساء - قناة beIN Sports HD 5 Max