مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23-6-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 23-6-2021 عدة مباريات، في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرز المواجهات، لقاء منتخب البرتغال وفرنسا، في “يورو 2020”.

بطولة أمم أوروبا يورو 2020



السويد vs بولندا – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 2 Max

سلوفاكيا vs إسبانيا – الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 1 Max

ألمانيا vs المجر – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 2 Max

البرتغال vs فرنسا – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 1 Max

كوبا أمريكا



الإكوادور vs بيرو – الساعة الحادية عشر مساء - قناة beIN Sports HD 5 Max