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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البرنس.. محمد رجب يشارك جمهوره بصورة جديدة

صدى البلد

نشر الفنان محمد رجب، صورة له، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات ما بين: “البرنس- ما شاء الله ربنا يحفظك يا نجم- مفيش أي حاجة جديدة يا فنان؟”.

 

وكان آخر أعمال  محمد رجب مشاركته فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

 

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"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام، زينة منصور.

محمد رجب الفنان محمد رجب مسلسل ضربة معلم اعمال محمد رجب رانيا فريد شوقي

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