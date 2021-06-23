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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سببها الصين .. حقيقة ظهور بوابة سرية في السماء للفضائيين

ظهور الدوامة اللولبية
ظهور الدوامة اللولبية

ما زال الاهتمام بالظواهر الكونية الغريبة يحظى بهوس ومتابعة الكثير من العالم، خاصة بعد ظهور دوامة غريبة في سماء شمال غرب المحيط الهادئ حيرت السكان على مدار الأيام الماضية.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهرت هذه الدوامة الغريبة لأول مرة في 8 يونيو الجاري، وشبهها البعض بالبوابة في فيلم "دكتور سترينج"، لكن علماء الفلك كشفوا أن سببها صاروخ.

 

وأوضح عالم الفلك الأمريكي جوناثان ماكدويل أن هذا المشهد الغريب ناتج عن وقود أطلقه صاروخ “لونج مارش 2 سي” الصيني الذي تم إطلاقه في نفس اليوم، وقال ماكدويل: "حدث الشكل اللولبي بعدما انهار الصاروخ من نهايته بينما ينفث وقوده - فهو يشبه رشاش الحديقة المائي تمامًا"، وباستثناء وجوده في الفضاء يظل الشكل الحلزوي واضحا في السماء على بعد مئات الأميال لأنه لا يوجد هواء يفسد الشكل.

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ولهذا السبب يبدو مفاجئًا بالنسبة للبشر، لأنهم ليسوا معتادين على رؤية مثل هذه الأشكال الهندسية المثالية حيث يوجد دائمًا على الأرض الرياح أو الاحتكاك لتشويش الرؤية، كما أوضح، وتُظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الدوامة الحلزونية يتسع في غضون ثوانٍ ثم يختفي في السماء ليلا.

الدوامة اللولبية (1)
الدوامة اللولبية (1)

ومن المعروف أن هذه هي المرة الثانية التي يلاحظ فيها سكان جزر المحيط الهادئ هذه الظاهرة، وكان الحادث السابق ، في 7 مايو ، بسبب الصاروخ الصيني أيضا، وتم رصد الحركة الحلزونية بعد ساعات من إطلاق الصين صاروخ Long March 2C من مركز شيانج لإطلاق الأقمار الصناعية ، والذي أرسل 3 أقمار صناعية جديدة إلى المدار.

 

وكان قد شاهد الناس عبر جزر جنوب المحيط الهادئ، نفس الظاهرة في السماء ليلة الجمعة، وفقا لما نشرته جمعية "كاليدونيا" الفلكية عبر حسابها بموقع "فيسبوك" يوم 18 يونيو، مرفقة بهذه الرسالة: "ليس لدينا تفسير ولكن تخصصنا بعيد عن هذا النوع من الظواهر".

تشبيه الدوامة بفيلم دكتور سترينج
تشبيه الدوامة بفيلم دكتور سترينج

وبعد تحليل هذه الظاهرة اتضح أنها متأثرة بالإطلاق الفضائي الوحيد في ذلك اليوم حيث أقلع الصاروخ من الصين قبل 15 دقيقة فقط من ظهور الدوامة.

 

وتشبه هذه الدوامة، ظاهرة أخرى تم رصدها فوق النرويج في ديسمبر 2009، حيث أضاء ضوء أزرق دائري السماء صباحا بسبب قيام روسيا بإجراء تجربة صاروخية في المنطقة.

صاروخ الكون علماء الفضاء الفلك السماء الصاروخ الصيني

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