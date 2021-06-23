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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد أيمن الشيوي.. ترك الطب من أجل الفن

أيمن الشيوي
أيمن الشيوي

يحتفل الفنان أيمن الشيوي اليوم، الأربعاء 23 يونيو، بعيد ميلاده الـ 56، إذ ولد في مثله من العام 1965، وهو يمتاز بملامحه الأوروبية، ومن أشهر أعماله مشاركته في فيلم «همام في أمستردام» للفنان محمد هنيدي. 

ولد أيمن الشيوي، في 23 يونيو عام (1964) بمركز أجا محافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون عام (1986)، وحصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام (1991).

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شارك أيمن الشيوي، في العديد من المسلسلات والتي أبرزها: (الحفار، مخلوق اسمه المرأة، حدائق الشيطان، امرأة فوق العادة، إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان، شيخ العرب همام، الدالي، فرح العمدة، الخواجة عبد القادر، الصفعة، سرايا عابدين، كلبش 2، عائلة الحاج نعمان، قابيل) وغيرهم.


وشارك أيمن الشيوي في السينما شارك بأفلام: (همام في أمستردام، مع محمد هنيدي، شورت وفانلة وكاب مع أحمد السقا، جوه اللعبة مع المطرب مصطفى قمر والقرموطي في أرض النار مع أحمد آدم)، وغيرها.


فيلم همام في أمستردام

وفي لقاء متلفز له قبل عامين، استرجع الفنان أيمن الشيوي ذكرياته من فيلم همام في امستردام، قائلا إن شهرته جاءت من خلال مشاركته في الفيلم، أكثر من المسلسلات التى شارك فيها والتى وصلت إلى 120 مسلسلا.

واضاف الشيوى فى حواره لبرنامج "كلام بنات" عبر فضائية المحور، أن الممثل الموهوب يستطيع ان يقدم مختلف الشخصيات سواء ادوار الشر او الخير.

ووصف الشيوي شخصيته فى فيلم "همام فى امستردام" بالثرية للغاية، قائلا انه تعامل معها من منطلق إنساني، مشيرا إلى أن شخصية "يودا" إنسان يعلم مصلحته تماما "إذا لم تكن صديقا فأنت عدو".

وتابع انه قدم الشخصية بشكل إنساني، على عكس الشكل النمطى؛ لكي يتيح المجال للتفكير فى هذه الشخصية وحقيقة منطقها، معتبرا أن هذا الشكل أكثر تأثيرا فى الجمهور .

 

أيمن الشيوي رفض كلية الطب

قال الفنان أيمن الشيوى إنه خريج قسم الإعلام جامعة القاهرة دفعة "أباطرة الإعلام" عام 86 حيث ان اغلبهم رؤساء تحرير الصحف المصرية وحققت نجاحا كبيرا.

وأضاف الشوي، فى حوار له ببرنامج "90 دقيقة" أنه من البداية كان يفترض أن ينضم لكلية الطب ولكن رفض الأسرة لدراسته للفن جعله ينضم لكلية الإعلام.

وتابع أنه فى السنة الثالثة بكلية الإعلام تقدم للمعهد العالى للفنون المسرحية، وتم قبوله حتى وصل الآن لمنصب عميد “أول كلية للسينما والفنون المسرحية بمصر”.

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