في ذكرى وفاة عاطف الطيب .. تزوج بعد الحب فوق هضبة الهرم

ذكريات النجوم

تحل اليوم، الأربعاء 23 يونيو، ذكرى وفاة المخرج الكبير عاطف الطيب، الذى ولد في 26 ديسمبر 1947، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1995، وقدم للسينما عددا من الأفلام التى تعد خالدة فى الذاكرة، واستطاع أن يدخل عش الدبابير ببعض الأفلام الجريئة.

عمل عاطف الطيب، في بداية مشواره الفني، كمساعد مع عدد من المخرجين الكبار، على رأسهم شادي عبد السلام ويوسف شاهين بعدما درس فى قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما ، وبداية «الطيب» كمخرج كانت من خلال فيلم الغيرة القاتلة، والذى شارك فى بطولته الفنان نور الشريف.



بداية عاطف الطيب

تخرج عاطف الطيب في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1970، وعمل أثناء الدراسة مساعد مخرج مع مدحت بكير في فيلم ثلاثة وجوه للحب عام 1969، وفيلم دعوة للحياة عام 1973، كما عمل مساعداً للمونتاج مع كمال أبو العلا.

بعد تخرجه التحق بالجيش، وقضى به الفترة من عام 1971 وحتى 1975، والتي شهدت حرب أكتوبر 1973. وخلال الفترة التي قضاها بالجيش، أخرج فيلماً قصيراً اسمه جريدة الصباح عام 1972 وهو من إنتاج المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

ثم عمل في عام 1973 مساعداً للمخرج شادي عبد السلام في فيلم جيوش الشمس، وفي عام 1978 قام بإخراج فيلم قصير من إنتاج المركز التجريبي اسمه المقايضة.

بينما في عام 1978 عمل مساعد مخرج ثانٍ مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية ليه"، وفي عام 1981 مع المخرج محمد شبل في فيلم "أنياب".

وعمل كمساعد مخرج في أفلام أجنبية عديدة تم تصويرها في مصر، مثل فيلم جيمس بوند الجاسوس الذي أحبني عام 1977، وجريمة على نهر النيل عام 1978، وأبو الهول عام 1980، حتى بدأ في إخراج أول أفلامه الروائية "الغيرة القاتلة" عام 1982 وتوالت بعدها الأعمال.

قصة حب عاطف الطيب زوجته

تعرف عاطف الطيب على زوجته وحبيبته الوحيدة في معهد جوته التي كانت تعمل به، حيث طلب منها تذاكر لمهرجان الفيلم الألماني، وبعدها جمعه بها أول لقاء عاطفي في 28 سبتمبر 1982، وتزوجا بعد انتهائه من تصوير فيلم "الحب فوق هضبة الهرم".



أبرز أعمال المخرج عاطف الطيب

من أبرز أفلام الراحل عاطف الطيب: فيلم سواق الأتوبيس والتخشيبة وملف فى الآداب والحب فوق هضبة الهرم والبرئ وأبناء وقتله وضربة معلم وكتيبة الإعدام والدنيا على جناح يمامة والهروب وإنذار بالطاعة وكشف المستور وجبر الخواطر و ليلة ساخنة .

كان للمخرج الراحل عاطف الطيب تجربتنين فى إخراج الكليبات وهما أغنية كتبتلك لـ لطيفة ، وأغنية شنطة سفر لـ أنغام.