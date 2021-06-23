عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا تنتظر الدليل.. ندى بسيوني توجه رسالة لـ جمهورها

صدى البلد

وجهت الفنانة ندى بسيونى رسالة لـ متابعيها، حيث نشرت صورة لها عبر  حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت ندى بسيونى على الصورة ‏ لا تنتظر الدليل، صدّق إحساسك.. وليم شكسبير".

 

و حرصت الفنانة ندى بسيوني على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه على نظيره فريق الترجي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.


ونشرت ندى بسيوني صورة بتى شيرت النادي الأهلي عبر حسابها على "انستجرام": وكتبت"‏‏‏ يا أهلي ، راعي الانبساط ، ضابط المزاج ، سبب البهجة ".


أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي الوحيد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، محمد شريف فى الدقيقة 67.


ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجي على ملعب استاد السلام يوم 26 يونيو الجارى، وهو بناء على طلب الأهلى والذى فضل نقل المباراة من استاد القاهرة على ملعب استاد السلام .

 

وكانت كشفت ندى بسيوني عن دورها في فيلم ساحر النساء، وقالت لـ "صدى البلد": “أقدم في ساحر النساء شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة لي، وهي طبيبة نفسية تحاول علاج أحد المرضى وهو محمد سليمان، ولكن بعد فترة تكشف أنها تعالج نفسها من بعض العقد، وهي شخصية مركبة أقدمها لأول مرة”.

فيلم ساحر النساء بطولة كل من ندى بسيوني ومحمد سليمان وسميرة عبد العزيز وإخراج أحمد عياد الرشيدي

 

وتقدم ندى بسيوني برنامج “حاجة حلوة” على قناة النهار، والذي يوثق تاريخ المناطق الجمالية في مصر.

ندى بسيونى الفنانة ندى بسيونى النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا الأهلي والترجي

موضوعات متعلقة

شاهد.. ندى بسيوني تكشف تفاصيل دورها في مسلسل حلم حي

ترشيحاتنا

تريند × خبر.. حمو بيكا يثير الجدل بصورة جديدة.. «حسم الصعود يا أبطال» يتصدر تويتر

جهاز مرفق الكهرباء ينشر نصائح لحماية الأجهزة من تذبذب التيار

إيطاليا تعلن عن إستعادة 800 قطعة أثرية بـ11 مليون يورو.. فيديو

تخفيض رسوم الميكروباص.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة بالشرقية غدا

سعر الدولار فى البنوك اليوم 23-6-2020

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23-6-2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

برقم الجلوس.. ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات

الحرّ مستمر.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ