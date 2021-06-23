لا تنتظر الدليل.. ندى بسيوني توجه رسالة لـ جمهورها

وجهت الفنانة ندى بسيونى رسالة لـ متابعيها، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ندى بسيونى على الصورة ‏ لا تنتظر الدليل، صدّق إحساسك.. وليم شكسبير".

و حرصت الفنانة ندى بسيوني على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه على نظيره فريق الترجي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.



ونشرت ندى بسيوني صورة بتى شيرت النادي الأهلي عبر حسابها على "انستجرام": وكتبت"‏‏‏ يا أهلي ، راعي الانبساط ، ضابط المزاج ، سبب البهجة ".



أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي الوحيد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، محمد شريف فى الدقيقة 67.



ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجي على ملعب استاد السلام يوم 26 يونيو الجارى، وهو بناء على طلب الأهلى والذى فضل نقل المباراة من استاد القاهرة على ملعب استاد السلام .

وكانت كشفت ندى بسيوني عن دورها في فيلم ساحر النساء، وقالت لـ "صدى البلد": “أقدم في ساحر النساء شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة لي، وهي طبيبة نفسية تحاول علاج أحد المرضى وهو محمد سليمان، ولكن بعد فترة تكشف أنها تعالج نفسها من بعض العقد، وهي شخصية مركبة أقدمها لأول مرة”.

فيلم ساحر النساء بطولة كل من ندى بسيوني ومحمد سليمان وسميرة عبد العزيز وإخراج أحمد عياد الرشيدي

وتقدم ندى بسيوني برنامج “حاجة حلوة” على قناة النهار، والذي يوثق تاريخ المناطق الجمالية في مصر.