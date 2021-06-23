خدمات تهمك| أسعار الذهب والعملات والسيارات في مصر.. 9 شروط للراغبين في الحصول على بعثات دراسية.. 7 طرق لتقديم الشكاوى إلى حماية المستهلك

يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 في محافظات مصر

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو 2021، 13 ذو القعدة 1442 هجرية.

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الأربعاء 23-6-2021

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.

للراغبين في الحصول علي بعثات دراسية.. 9 شروط حددها القانون

تضمن قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية حتى عام ٢٠٢، ضوابط الحصول علي البعثات والمنح الدراسية وذلك بتحديد الشروط التي لابد توافرها في المبعوث

دليلك في مصر | أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم الأربعاء لقرائنا الأعزاء أرقام الهواتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية...

حماية المستهلك يوضح 7 طرق للتقديم الشكاوي

يعمل جهاز حماية المستهلك على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته و اقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية

6 خطوات تساعد على التعافي من وباء كورونا

بعد تسجيل أكثر من 3.5 مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمشاكل الصحية طويلة الأمد وتأثر العديد بالوباء، يظل التساؤل هل كانت مجرد كارثة طبيعية

17 نصيحة للسيدات المبتدئات قيادة السيارات

مازالت قيادة السيارات امرا مخيفا لدي الكثير من السيدات في حقيقة الامر ، بخاصة للذين يسعون لامتلاك سيارة جديدة ، ولكن قد يمنعهم شراء مركبة خوفا من مواجهة مشاكل اثناء قيادة السيارة ....

سعر ومواصفات مرسيديس بنز GLB AMG كلاس 2021

تتميز السيارة مرسيدس بنزAMG GLB كلاس موديل 2021 الجديدة ، والتي تأتى ضمن فئة السيارات الدفع الرباعي المدمجة فاخرة , بعدد من الاختيارات والتصميمات الجديدة الخارجية و الداخلية ، التى تتسم بالاتساع....