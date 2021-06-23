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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. ماذا جاء في تسريبات مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين 2؟

تسريب مسودة البيان
تسريب مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين 2

كشفت تسريبات صحفية، عن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 بشأن الأوضاع في ليبيا، المقرر عقده، اليوم الأربعاء، في العاصمة الألمانية.

وتتكون مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين 2، من 6 أجزاء هي “المقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات”، لكنها قد تطرأ عليها تغييرات.

انسحاب المرتزقة أول الطلبات

ستدعو الوثيقة التي ستخرج بعنوان "المسودة الأولية"، إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها بالـ 24 من ديسمبر.

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كما ستؤكد الوثيقة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير 2020 وتوقف الأعمال العدائية، واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وتدعو "المسودة الأولية" التي نشرتها وكالة "نوفا" الإيطالية، إلى دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود.

كما تتعهد المسودة المقرر صدورها في نهاية مؤتمر برلين 2 بدعم ليبيا في تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة ومجابهة تحركات اللاجئين من وإلى ليبيا، بالارتكاز على مبادئ القانون الدولي.

ومن المتوقع أن ينص البيان الختامي على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة، وكذلك التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.

ويطالب البيان، حسب التسريبات، جميع الجهات الفاعلة بوقف "تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة" مع الإشارة إلى الالتزام بتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والأطراف الدولية المختصة.

كما تتعهد المسودة بدعم ليبيا في تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة ومجابهة تحركات اللاجئين من وإلى ليبيا بالارتكاز على مبادئ القانون الدولي.

وسيطالب البيان بمحاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي مع تقديم الدعم للمؤسسات الليبية في توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وإجراء مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق.

ويتطرق البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 إلى أهمية "إعادة النظر في ملفات المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي".

وتلتقي الدول الرئيسية المعنية بالأزمة الليبية، اليوم الأربعاء، في برلين من جديد، في إطار مؤتمر  يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

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